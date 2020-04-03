РФ отправила в Сербию первый самолет с вирусологами





По данным Минобороны, самолёт транспортирует на территорию Белграда группу военных врачей, экспертов в сфере вирусологии. Они проведут эпидемиологическую диагностику для осуществления мер, касающихся дезинфекции.Россия предоставляет Сербии помощь в сложных условиях распространения коронавируса по всему миру. В соответствии с поручением президента Путина была сформирована авиагруппа для осуществления оперативной доставки команды. Самолёты, принадлежащие Минобороны РФ, проведут 11 рейсов на территории Сербии. Кроме медоснащения и предоставления специалистов, сюда отправят средства защиты и 16 единиц спецтехники, которая поможет в противостоянии распространению заболевания.