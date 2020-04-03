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Многие россияне лишатся доступа к мессенджеру WhatsApp на смартфонах

Многие россияне лишатся доступа к популярному мессенджеру WhatsApp на своих смартфонах. Согласно сообщению iGeek, некоторые гаджеты не будут поддерживаться рядом операционных систем.

Пользователи Nokia S40 в скором времени не будут иметь возможности создавать новые учетные записи, но некоторое время они смогут пользоваться уже существующими аккаунтами. С прекращением поддержки системы столкнутся также владельцы смартфонов под управлением Android 2.3.7, а также iOS 7 и более ранних версий.

Ежегодно WhatsApp сокращает количество аппаратов, которые могут поддерживать мессенджер. Такой политики компания придерживается, считая, что устаревшие аппараты не обладают потенциалом для внедрения новых функций.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:42

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