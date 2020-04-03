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В ООН отклонили резолюцию России по отмене санкций, мешающих бороться с коронавирусом

В ООН отклонили резолюцию об отмене санкций, препятствующих странам в борьбе с распространением коронавируса. Документ, подготовленный российской стороной, не пропустили представители США, Украины, Великобритании и члены ЕС.
В ООН отклонили резолюцию России по отмене санкций, мешающих бороться с коронавирусом

Над созданием соответствующего договора, отменяющего санкции, мешающие в борьбе с пандемией коронавируса, Россия работала совместно с 28 странами. В частности, проект призывал объединиться в борьбе с болезнью, а ВОЗ обозначить в качестве ведущей в определении мер защиты. В условиях распространения инфекции предполагалось отменить те санкции, которые мешают проводить меры, призванные остановить недуг. Российские дипломаты считают, что в связи с отклонением проекта осуществлять необходимые меры по противодействию будет сложнее.

Представители России попросили заблокировавших проект дипломатов аргументировать решение, а политиков из Украины и Грузии посоветовали “не утруждать себя”, посчитав их решение изначально политизированным.

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Политика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:35

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