В ООН отклонили резолюцию России по отмене санкций, мешающих бороться с коронавирусом





Над созданием соответствующего договора, отменяющего санкции, мешающие в борьбе с пандемией коронавируса, Россия работала совместно с 28 странами. В частности, проект призывал объединиться в борьбе с болезнью, а ВОЗ обозначить в качестве ведущей в определении мер защиты. В условиях распространения инфекции предполагалось отменить те санкции, которые мешают проводить меры, призванные остановить недуг. Российские дипломаты считают, что в связи с отклонением проекта осуществлять необходимые меры по противодействию будет сложнее.Представители России попросили заблокировавших проект дипломатов аргументировать решение, а политиков из Украины и Грузии посоветовали “не утруждать себя”, посчитав их решение изначально политизированным.