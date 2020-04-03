«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в Сети





Как заявил футболист, журналист пытается словить «хайп». Также Артем Дзюба добавил, что тот сильно деградировал, в связи с чем теперь комментирует на вокзале и в кафе. Во время прямой трансляции Тины Канделаки в Instagram спортсмен сообщил, что Уткин сам себя убивает. При этом звезда российского футбола был озадачен, откуда у шоумена «столько злости и обиды». Ответить на критику комментатор решил на своем Youtube-канале. Пользуясь случаем, он обвинил оппонента в плохих поступках.По словам Василия Вячеславовича, в свое время Дзюба украл у приятеля деньги в раздевалке и отбил у лучшего друга супругу. В то же время блогеру интересно, за что все так любят нападающего. Ранее комментатор критиковал команду «Зенит» и самого футболиста за новость о шансе перейти в чемпионат Англии.