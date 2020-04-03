«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в Сети
Между Артемом Дзюбой и Василием Уткиным возник конфликт. На днях спортивный комментатор высказался по поводу критики со стороны нападающего «Зенита» на просторах Сети.
Как заявил футболист, журналист пытается словить «хайп». Также Артем Дзюба добавил, что тот сильно деградировал, в связи с чем теперь комментирует на вокзале и в кафе. Во время прямой трансляции Тины Канделаки в Instagram спортсмен сообщил, что Уткин сам себя убивает. При этом звезда российского футбола был озадачен, откуда у шоумена «столько злости и обиды». Ответить на критику комментатор решил на своем Youtube-канале. Пользуясь случаем, он обвинил оппонента в плохих поступках.
По словам Василия Вячеславовича, в свое время Дзюба украл у приятеля деньги в раздевалке и отбил у лучшего друга супругу. В то же время блогеру интересно, за что все так любят нападающего. Ранее комментатор критиковал команду «Зенит» и самого футболиста за новость о шансе перейти в чемпионат Англии.
Как заявил футболист, журналист пытается словить «хайп». Также Артем Дзюба добавил, что тот сильно деградировал, в связи с чем теперь комментирует на вокзале и в кафе. Во время прямой трансляции Тины Канделаки в Instagram спортсмен сообщил, что Уткин сам себя убивает. При этом звезда российского футбола был озадачен, откуда у шоумена «столько злости и обиды». Ответить на критику комментатор решил на своем Youtube-канале. Пользуясь случаем, он обвинил оппонента в плохих поступках.
По словам Василия Вячеславовича, в свое время Дзюба украл у приятеля деньги в раздевалке и отбил у лучшего друга супругу. В то же время блогеру интересно, за что все так любят нападающего. Ранее комментатор критиковал команду «Зенит» и самого футболиста за новость о шансе перейти в чемпионат Англии.