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«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в Сети

Между Артемом Дзюбой и Василием Уткиным возник конфликт. На днях спортивный комментатор высказался по поводу критики со стороны нападающего «Зенита» на просторах Сети.
«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в Сети

Как заявил футболист, журналист пытается словить «хайп». Также Артем Дзюба добавил, что тот сильно деградировал, в связи с чем теперь комментирует на вокзале и в кафе. Во время прямой трансляции Тины Канделаки в Instagram спортсмен сообщил, что Уткин сам себя убивает. При этом звезда российского футбола был озадачен, откуда у шоумена «столько злости и обиды». Ответить на критику комментатор решил на своем Youtube-канале. Пользуясь случаем, он обвинил оппонента в плохих поступках.

По словам Василия Вячеславовича, в свое время Дзюба украл у приятеля деньги в раздевалке и отбил у лучшего друга супругу. В то же время блогеру интересно, за что все так любят нападающего. Ранее комментатор критиковал команду «Зенит» и самого футболиста за новость о шансе перейти в чемпионат Англии.

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Спорт / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:19

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