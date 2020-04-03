Эксперты озвучили главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T
Эксперты раскрыли главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S, Redmi K20 и Mi 9 T от Xiaomi. По мнению специалистов, эти гаджеты имеют много общего, что касается технической и материальной составляющих.
В ближайшем будущем Xiaomi готовится выпустить новый Redmi Note 9 Pro, который выйдет на мировой рынок под именем Note9S. На данный момент неизвестна точная стоимость аппарата, но инсайдеры не сомневаются, что приобрести его можно будет за 18-20 тысяч рублей. Считается, что в техническом плане девайс получит общие черты с Redmi K20, который в РФ доступен под именем Mi 9T. На данный момент его стоимость на российском рынке составляет 25 тысяч рублей.
Специалисты заметили, что оба смартфона имеют похожие платформы и модули камеры. Xiaomi Note 9S будет иметь более емкий аккумулятор, а Xiaomi Mi 9T получит 6 Гб ОЗУ уже в базовой версии. Младшая модификация имеет большой экран, но модель 9T оснащается выезжающей фронтальной камерой. Как передает newinform.com, новинки от бренда удивят пользователей, но подробные характеристики не рассекречиваются.
В ближайшем будущем Xiaomi готовится выпустить новый Redmi Note 9 Pro, который выйдет на мировой рынок под именем Note9S. На данный момент неизвестна точная стоимость аппарата, но инсайдеры не сомневаются, что приобрести его можно будет за 18-20 тысяч рублей. Считается, что в техническом плане девайс получит общие черты с Redmi K20, который в РФ доступен под именем Mi 9T. На данный момент его стоимость на российском рынке составляет 25 тысяч рублей.
Специалисты заметили, что оба смартфона имеют похожие платформы и модули камеры. Xiaomi Note 9S будет иметь более емкий аккумулятор, а Xiaomi Mi 9T получит 6 Гб ОЗУ уже в базовой версии. Младшая модификация имеет большой экран, но модель 9T оснащается выезжающей фронтальной камерой. Как передает newinform.com, новинки от бренда удивят пользователей, но подробные характеристики не рассекречиваются.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:26