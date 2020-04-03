АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперты озвучили главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

Эксперты раскрыли главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S, Redmi K20 и Mi 9 T от Xiaomi. По мнению специалистов, эти гаджеты имеют много общего, что касается технической и материальной составляющих.

В ближайшем будущем Xiaomi готовится выпустить новый Redmi Note 9 Pro, который выйдет на мировой рынок под именем Note9S. На данный момент неизвестна точная стоимость аппарата, но инсайдеры не сомневаются, что приобрести его можно будет за 18-20 тысяч рублей. Считается, что в техническом плане девайс получит общие черты с Redmi K20, который в РФ доступен под именем Mi 9T. На данный момент его стоимость на российском рынке составляет 25 тысяч рублей.

Специалисты заметили, что оба смартфона имеют похожие платформы и модули камеры. Xiaomi Note 9S будет иметь более емкий аккумулятор, а Xiaomi Mi 9T получит 6 Гб ОЗУ уже в базовой версии. Младшая модификация имеет большой экран, но модель 9T оснащается выезжающей фронтальной камерой. Как передает newinform.com, новинки от бренда удивят пользователей, но подробные характеристики не рассекречиваются.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внедорожник Aurus Komendant впервые вышел на…
«Такую девочку урвал»: Вера Брежнева ответила на шутку поклонника о карантине с Константином…
Экстремальный Mercedes 2009 года вызвал большой интерес у…
Эксперт Александр Трещев призывал не вкладывать средства в криптовалюту во время…
"Мисс Россия 2015" София Никитчук попала в больницу с подозрением на…
В ООН отклонили резолюцию России по отмене санкций, мешающих бороться с…
Эксперты озвучили главные преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi…
«Увел у лучшего друга жену»: Василий Уткин прокомментировал критику Артема Дзюбы в…
Apple по ошибке раскрыла новый…
Адвокат Сергей Жорин поддержал Фадеева: «Максим – очень ранимый и душевный…
Российские школьники рассказали об основных трудностях удалённой…
«Мир страстей и грехопадений»: Константин Богомолов показал Ксению Собчак без…
Московским автомобилистам рассказали о правилах поездок во время…
Доктор Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус в РФ развивается по примеру…
Диетологи раскрыли секреты похудения Елены Степаненко, Лолиты и Надежды…
В России зарегистрировали новую тест-систему для обнаружения…
Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам в день рождения…
Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте…
«Я для них слишком молода»: Лолита ответила на вопрос об отношениях с Шаляпиным и…
Врач ГКБ имени Виноградова Мария Блинова перечислила опасные советы для защиты от…
«Чудо случится»: В Instagram-группе поддержки Анастасию Заворотнюк поздравили с…
Ростех создал защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов…
Дочь Анастасии Волочковой на карантине начала продавать свои…
«АвтоВАЗ» отправил запрос на восстановление…
Алсу призвала поклонниц не забывать о женственности во время…
Татьяна Тарасова показала архивный снимок своей свадьбы в честь дня рождения покойного Владимира…
Представители Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу дезинфекции квартиры в условиях…
Оксана Самойлова объявила о распродаже коллекции…
Просмотреть все новости