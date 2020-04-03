Всемирная организация здравоохранения назвала количество жертв коронавируса в мире





По информации ВОЗ, по всему миру из-за COVID-19 заразились свыше 900 тысяч людей. США, Испания и Италия стали странами, в которых подтверждено по 100 тысяч случаев заболевания. Представители организации отметили, что в течение последних пяти недель наблюдается почти экспоненциальный рост новых случаев, а в предыдущую неделю число жертв коронавируса увеличилось вдвое. Инфекция охватила почти все страны и территории.Университет Джонса Хопкинса ведет свои подсчеты количества зараженных коронавирусом, согласно которым в мире насчитывается их уже более 1 миллиона. По информации сотрудников, наибольшее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 насчитывается в США. В стране зафиксировано свыше 236 тысяч случаев, из которых 5 600 окончились летальным исходом. В Италии представители университета насчитали 115 тысяч инфицированных, а в Испании – более 110 тысяч.