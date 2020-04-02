Анна Заворотнюк о младшем брате Майке: "Я чувствую в нем защиту и опору"

Анна Заворотнюк опубликовала фотографию с близким человеком. В комментарии дочь актрисы сообщила, что для нее самое дорогое богатство - это тесные и настоящие родственные связи. Также она рассказала, что в детстве часто ссорилась с братом, но при это он всегда заступался за свою старшую сестру. Дочь Анастасии Заворотнюк надеется, что хорошее отношение Майка к ней останется на всю жизнь. Рядом с братом она чувствует себя маленькой сестрой, требующей защиты. Также Анна Заворотнюк отметила, что несет ответственность за младшую сестру Милу, которую считает "принцессой и ангелом".Сын Анастасии Заворотнюк Майк очень любит музыку, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихотворения. При этом он чуткий и очень болезненно воспринимает удары судьбы. Именно в такие моменты Анне Заворотнюк хочется защитить своего младшего брата. В конце она написала: "Иметь братьев и сестер очень ценно, потому что ты никогда не будешь чувствовать одиночество".