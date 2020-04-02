Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на карантин





Представители власти Приморского края информируют, что из 160 соотечественников, которые прилетели из Бангкока во Владивосток, 12 человек сбежали из местного аэропорта. Тем самым они проигнорировали предписания правительства об обязательной обсервации на фоне пандемии коронавируса. Впоследствии сотрудники местной полиции смогли найти четверых беглецов и отправить их в медицинское учреждение - с недавнего времени карантин стал обязательным условием для граждан, прибывающих из зарубежных стран.Сообщается, что поиски оставшихся 8 соотечественников продолжаются, а в региональных обсерваториях насчитывается около 176 человек, включая туристов из Таиланда. Известно, что днями ранее на экстренном заседании правительства России было принято решение отправлять новоприбывших авиарейсами во Владивосток на 14-дневную обсервацию. Эта мера является частью комплексного подхода властей к сдерживанию распространения COVID-19.