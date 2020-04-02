Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с Джиганом

Ольга Бузова посоветовала жене Джигана держаться и знать, что все будет хорошо. Развод пары певица считает очень грустным событием, еще и в такой сложной ситуации. Она пожелала супругам, чтобы Бог дал им сил все это пережить. Оксану Самойлову в ее решении поддержали другие артисты и подписчики, отметив, что в скором времени все образуется, и нынешняя ситуация останется лишь в памяти.Самойлова объявила о разводе с мужем в конце марта. Супруги прожили вместе 10 лет. В своем микроблоге в Instagram модель призналась, что очень трудно что-то решить, имея четверо маленьких детей. Однако у нее не осталось выбора, и единственным выходом стал развод. Модель считает свой брак «обманом», так как у Джигана все это время были другие женщины, но он уверял в неправдивости сплетен. Публикации супруга в Instagram, на которых он запечатлен во время тушения сигареты об свой лоб, и на вечеринках в период карантина, послужили дополнительным подтверждением правильности принятого решения.Оксана Самойлова поделилась, что всегда хотела, чтобы дети жили с двумя родителями, однако в данной ситуации это стало невозможно.