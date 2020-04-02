АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с Джиганом

Певица Ольга Бузова выразила слова поддержки Оксане Самойловой, решившей развестись с рэпером Джиганом. Телеведущая прокомментировала пост модели о намерении подать на развод, опубликованный на ее странице в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с Джиганом

Ольга Бузова посоветовала жене Джигана держаться и знать, что все будет хорошо. Развод пары певица считает очень грустным событием, еще и в такой сложной ситуации. Она пожелала супругам, чтобы Бог дал им сил все это пережить. Оксану Самойлову в ее решении поддержали другие артисты и подписчики, отметив, что в скором времени все образуется, и нынешняя ситуация останется лишь в памяти.

Самойлова объявила о разводе с мужем в конце марта. Супруги прожили вместе 10 лет. В своем микроблоге в Instagram модель призналась, что очень трудно что-то решить, имея четверо маленьких детей. Однако у нее не осталось выбора, и единственным выходом стал развод. Модель считает свой брак «обманом», так как у Джигана все это время были другие женщины, но он уверял в неправдивости сплетен. Публикации супруга в Instagram, на которых он запечатлен во время тушения сигареты об свой лоб, и на вечеринках в период карантина, послужили дополнительным подтверждением правильности принятого решения.

Оксана Самойлова поделилась, что всегда хотела, чтобы дети жили с двумя родителями, однако в данной ситуации это стало невозможно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной…
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на…
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день…
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное…
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили…
Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет…
Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с…
KIA приостановила продажи дизельного Sportage в…
Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше…
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к…
В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога…
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной…
Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от…
Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем…
«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в…
Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по…
Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных…
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период…
Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном…
Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к…
Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в…
Российские и итальянские медики выявили новые особенности…
«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру…
Просмотреть все новости