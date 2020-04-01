На поверхности Луны появились загадочные яркие огни





Как отмечает исследователь, во время наблюдения за Луной в ночь на 29 марта он заметил на поверхности спутника Земли странное свечение, которое принял за неопознанный яркий объект. К дискуссии сразу же подключились уфологи, утверждающие, что это странное явление может быть связано с деятельностью представителей внеземных цивилизаций. Впрочем, последние давно обвиняют условных инопланетян в инвазии едва ли не во все сферы жизнедеятельности человека и пространство, окружающее Землю. Как бы там ни было, ученые с подобным утверждением не соглашаются.По утверждению опытных специалистов, загадочное свечение на поверхности Луны обнаруживалось и прежде. Не исключено, что оно возникает в результате выброса газов, в процессе образования ударных кратеров или вообще представлено в виде эффекта, связанного с электростатическим зарядом.