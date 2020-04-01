Названы преимущества для здоровья от содержания в доме кошек





Согласно исследованиям, проводившимся учеными Университета Миннесоты в течение 10 лет, у владельцев кошек на 30% ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и сердечного приступа, чем у других людей. Кошачье мурлыканье способно улучшить состояние мышц, сухожилий и костей хозяина благодаря вибрации на частоте 20-30 Гц. Исследования подтверждают, что подобные частоты позволяют быстрее восстановить органы и увеличить плотность костей.Присутствие кошек положительно сказывается на развитии детей. Общение с питомцем помогает ребенку быстрее овладеть социальными навыками, а также научиться заботиться о своих любимцах, беря на себя ответственность за них. Ученые из Национального института здоровья утверждают, что наличие в первый год жизни ребенка домашней кошки, существенно снижает риск в будущем иметь аллергию на кошачью шерсть и пыль. Кроме того, контакт с питомцем в первые годы жизни способствует укреплению иммунитета детей и снижает риск возникновения респираторных болезней.Кошка является отличным компаньоном, специально делающим для своего владельца что-нибудь приятное. С помощью домашнего любимца одинокие мужчины могут легче найти свою возлюбленную, так как согласно исследованию, владение кошкой повышает их привлекательность в глазах одиноких женщин на 90%. Питомцы помогают своим хозяевам пережить трудные времена, заболевания и потерю близких, так как люди часто выражают им свои чувства.