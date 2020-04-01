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Названы преимущества для здоровья от содержания в доме кошек

Ученые доказали, что содержание кошек имеет множество преимуществ. Домашние питомцы оказывают положительное влияние на здоровье своих хозяев, а также улучшают их жизнь.

Согласно исследованиям, проводившимся учеными Университета Миннесоты в течение 10 лет, у владельцев кошек на 30% ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и сердечного приступа, чем у других людей. Кошачье мурлыканье способно улучшить состояние мышц, сухожилий и костей хозяина благодаря вибрации на частоте 20-30 Гц. Исследования подтверждают, что подобные частоты позволяют быстрее восстановить органы и увеличить плотность костей.

Присутствие кошек положительно сказывается на развитии детей. Общение с питомцем помогает ребенку быстрее овладеть социальными навыками, а также научиться заботиться о своих любимцах, беря на себя ответственность за них. Ученые из Национального института здоровья утверждают, что наличие в первый год жизни ребенка домашней кошки, существенно снижает риск в будущем иметь аллергию на кошачью шерсть и пыль. Кроме того, контакт с питомцем в первые годы жизни способствует укреплению иммунитета детей и снижает риск возникновения респираторных болезней.

Кошка является отличным компаньоном, специально делающим для своего владельца что-нибудь приятное. С помощью домашнего любимца одинокие мужчины могут легче найти свою возлюбленную, так как согласно исследованию, владение кошкой повышает их привлекательность в глазах одиноких женщин на 90%. Питомцы помогают своим хозяевам пережить трудные времена, заболевания и потерю близких, так как люди часто выражают им свои чувства.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:55

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