Взаимодействие квантовых жидкостей позволит понять процесс слияния нейтронных звезд





Как выяснилось, в созданных учеными условиях, взаимодействие указанных веществ приняло весьма неожиданный оборот. Жидкость, которую решили смоделировать специалисты Университета Флориды, должна была находиться в состоянии конденсата Бозе-Эйнштейна, в которое ее переводят посредством сильного сжатия до максимально возможной плотности с одновременным охлаждением до критически низких температур на уровне абсолютного нуля, то есть, около 273 градусов ниже нуля по Цельсию.Атомы в таких условиях перестают двигаться, фактически лишая вещество вязкости, позволяя жидкости переходить в квантовое состояние и течь без каких-либо энергетических потерь. Моделирование слияния квантовой жидкости в момент вращения с неподвижным веществом позволило установить, что этот процесс совершенно не подчиняется известным современной науке гидродинамическим законам. В результате слияния таких жидкостей на их границе образуются довольно странные структуры, которые не наблюдаются в процессе слияния обычных земных жидкостей. Образуемая таким образом структура представлена в виде вихря.По словам исследователей, это открытие в будущем может помочь более детально изучить нейтронные звезды и темную материю, а также процессы слияния нейтронных звезд.