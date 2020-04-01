АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Взаимодействие квантовых жидкостей позволит понять процесс слияния нейтронных звезд

Ученым удалось понять, как протекает процесс слияния двух нейтронных звезд. Для этого специалисты изучили взаимодействие сверхтекучих жидкостей в условиях температур, приближенных к абсолютному нулю.
Взаимодействие квантовых жидкостей позволит понять процесс слияния нейтронных звезд

Как выяснилось, в созданных учеными условиях, взаимодействие указанных веществ приняло весьма неожиданный оборот. Жидкость, которую решили смоделировать специалисты Университета Флориды, должна была находиться в состоянии конденсата Бозе-Эйнштейна, в которое ее переводят посредством сильного сжатия до максимально возможной плотности с одновременным охлаждением до критически низких температур на уровне абсолютного нуля, то есть, около 273 градусов ниже нуля по Цельсию.

Атомы в таких условиях перестают двигаться, фактически лишая вещество вязкости, позволяя жидкости переходить в квантовое состояние и течь без каких-либо энергетических потерь. Моделирование слияния квантовой жидкости в момент вращения с неподвижным веществом позволило установить, что этот процесс совершенно не подчиняется известным современной науке гидродинамическим законам. В результате слияния таких жидкостей на их границе образуются довольно странные структуры, которые не наблюдаются в процессе слияния обычных земных жидкостей. Образуемая таким образом структура представлена в виде вихря.

По словам исследователей, это открытие в будущем может помочь более детально изучить нейтронные звезды и темную материю, а также процессы слияния нейтронных звезд.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа дата выхода бюджетного смартфона iPhone…
Певица Алекса сообщила о расставании с возлюбленным и отказе от бренда ювелирных…
Взаимодействие квантовых жидкостей позволит понять процесс слияния нейтронных…
Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой…
Власти Карелии ограничили продажу спиртного из-за пандемии…
Эпидемиолог предупредил о возможности появления инфекции, опаснее…
Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и…
Бывшая супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его…
"Ты - моя жизнь": Эвелина Блёданс поздравила сына Семена с днем…
Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи…
В Британии старейший житель планеты получил сертификат Книги рекордов…
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии…
Анастасия Волочкова вышла в купальнике под весенний…
Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском…
"Уверен, спокоен, счастлив": Сергей Лазарев празднует свое…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
Молочные продукты в России могут подорожать на…
"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн…
Врачи рассказали о 5 ошибках домохозяек, чреватых развитием рака или…
Медики порекомендовали пить какао во время карантина для борьбы со…
Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой…
Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной…
"КиноПоиск" составил список популярных фильмов на фоне пандемии…
Учёные из Китая проверили на хомяке эффективность лечения COVID-19 переливанием…
В Великобритании от коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю…
Биограф раскритиковала "подростковое" поведение принца Гарри и Меган…
Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки…
«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал…
Просмотреть все новости