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Банки РФ обязали уведомлять ФНС об открытии физлицами электронных кошельков

С сегодняшнего дня все банки страны обязаны уведомлять ФНС о том, что то или иное физлицо открыло либо закрыло электронный кошелёк, информировать о сумме, имеющейся у него на счету, о движении финансовых средств. Речь идёт о таких сервисах, как Яндекс.Деньги, Web Money, PayPal и так далее.
Банки РФ обязали уведомлять ФНС об открытии физлицами электронных кошельков

Это стало очередным шагом в поэтапном увеличении степени контроля над разными банковскими операциями россиян. Предыдущая мера принималась в июле 2014 года, когда финансово-кредитные учреждения государства власти обязали информировать налоговиков о том, что физлицо открыло или закрыло счёт. С осени 2016-го банки предоставляют сотрудникам ФНС справки касательно наличия счетов и вкладов, остатков средств, а также выписки по операциям на них. С лета 2018-го кредитно-финансовые организации страны обязаны, если поступил соответствующий запрос от сотрудников налоговых органов, предоставлять им справки о наличии счетов и вкладов, остатках и движении денег по счетам, которые открывались в драгметаллах.

Стоит отметить, у налоговиков при этом не имеется прямого доступа к вышеупомянутым счетам, то есть у них нет возможности контроля движения финансов по ним, если не была проведена проверка. Что касается запроса информации об операциях по счету конкретного физического лица, в том числе и сведений о выписках по счетам с привязкой платёжных карт (а с сегодняшнего дня к этой категории относятся также электронные кошельки), – сотрудники ФНС имеют право сделать его исключительно при проведении налоговой проверки физлица или же его контрагента. Тем не менее, такая информация может запрашиваться, если только имеются согласия на то руководителя управления налоговой службы того или иного субъекта федерации и главы (замглавы) Федеральной налоговой службы РФ.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:25

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