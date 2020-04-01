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Медики порекомендовали пить какао во время карантина для борьбы со стрессом

Медики порекомендовали пить какао во время карантина из-за распространением COVID-19 по всему миру. Напиток помогает при борьбе не только со стрессом, но и с депрессией.

Сотрудники Медицинского центра Health Line утверждают, какао способствует нормализации общего состояния нервной системы при борьбе с депрессией и стрессом. Стоит отметить, во время тревоги у человека производятся свободные радикалы, повреждающие клетки организма. Для их нейтрализации необходимы антиоксиданты, которые имеются в какао.

Напиток помогает при борьбе со старением. Какао имеет противовоспалительное действие, снижает АД (артериальное давление), способствует нормализации уровня холестерина. Данный продукт обладает когнитивными преимуществами благодаря улучшению здоровья головного мозга. Это является очень важным фактором, поскольку стресс влияет на работу сердца и сосудов. Какао способствует нейтрализации негативного действия тревоги из-за входящего в состав магния и калия. Напиток стимулирует рост волос, так как в нём содержится никотиновая кислота, которая пробуждает неактивные волосяные луковицы. Врачи рекомендует совмещать какао с кофе для улучшения эффективности антиоксидантов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:25

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