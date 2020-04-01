Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой моделью
Китайская компания Haval готовится выпустить две новые модели, заводские индексы которых недавно были засвечены на скриншоте актуального маркетингового плана производителя. Так, вместе с уже знакомыми поклонникам марки моделями Н6, Н8, F7 и другими, в перечне указываются пока никому неизвестные В06 и В01. Эксперты считают, что одна из них придет на смену нынешнему поколению кроссовера Haval H6.
По состоянию на данный момент известно лишь о том, что указанные модели с индексами В01 и В06 были разработаны на новой фирменной платформе. Кроме того, источники утверждают, что В01 – прямой преемник популярного кроссовера Haval H6. При этом не исключена вероятность того, что Haval H6 компания продолжит выпускать параллельно с новинкой. Подобный сценарий может быть реализован из-за огромной популярности актуальной модели, которая обусловлена хорошим соотношением цены и качества, а также богатым выбором оснащения машины.
Стоит отметить, что первое поколение Haval H6 вышло еще в далеком 2011 году, спустя шесть лет компания полностью обновила эту модель. Кроме того, за все время производства автомобиля производителю удалось продать его в количестве свыше 3 миллионов экземпляров. В феврале этого года китайский бренд также представил Haval Concept H, который, как считает пресса, может стать прообразом будущего преемника модели Н6.
По состоянию на данный момент известно лишь о том, что указанные модели с индексами В01 и В06 были разработаны на новой фирменной платформе. Кроме того, источники утверждают, что В01 – прямой преемник популярного кроссовера Haval H6. При этом не исключена вероятность того, что Haval H6 компания продолжит выпускать параллельно с новинкой. Подобный сценарий может быть реализован из-за огромной популярности актуальной модели, которая обусловлена хорошим соотношением цены и качества, а также богатым выбором оснащения машины.
Стоит отметить, что первое поколение Haval H6 вышло еще в далеком 2011 году, спустя шесть лет компания полностью обновила эту модель. Кроме того, за все время производства автомобиля производителю удалось продать его в количестве свыше 3 миллионов экземпляров. В феврале этого года китайский бренд также представил Haval Concept H, который, как считает пресса, может стать прообразом будущего преемника модели Н6.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:20