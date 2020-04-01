Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой моделью





По состоянию на данный момент известно лишь о том, что указанные модели с индексами В01 и В06 были разработаны на новой фирменной платформе. Кроме того, источники утверждают, что В01 – прямой преемник популярного кроссовера Haval H6. При этом не исключена вероятность того, что Haval H6 компания продолжит выпускать параллельно с новинкой. Подобный сценарий может быть реализован из-за огромной популярности актуальной модели, которая обусловлена хорошим соотношением цены и качества, а также богатым выбором оснащения машины.Стоит отметить, что первое поколение Haval H6 вышло еще в далеком 2011 году, спустя шесть лет компания полностью обновила эту модель. Кроме того, за все время производства автомобиля производителю удалось продать его в количестве свыше 3 миллионов экземпляров. В феврале этого года китайский бренд также представил Haval Concept H, который, как считает пресса, может стать прообразом будущего преемника модели Н6.