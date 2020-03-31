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«Опозорил Оксану и детей»: Ермолаева высказалась о разводе Джигана и Самойловой

Нелли Ермолаева высказала свою позицию по поводу развода Джигана и Самойловой. По словам телеведущей, рэпер «опозорил Оксану и детей» и «низко опустил свою семью».

Телеведущая Нелли Ермолаева придерживается мнения, что решение Оксаны Самойловой о разводе с отцом ее четверых детей не было скоропостижным. По словам модели, все еще законная супруга Джигана как могла старалась сгладить все углы неидеального брака, закрывая на многое глаза, но «бомба замедленного действия» все равно рано или поздно должна была «взорваться». Именно за этим и пришлось наблюдать поклонникам пары в последние несколько недель.

Как заявила Нелли Ермолаева в интервью изданию «НьюИнформ», Самойлова длительное время являлась своего рода «виртуальной феей», посвятившей себя супругу и воспитанию детей. На светских мероприятиях жена Джигана практически не появлялась, давая возможность поклонникам созерцать свою жизнь только в виртуальном Instagram-режиме. По словам телеведущей, мать четверых детей фактически «растворилась в муже», не замечая, что отношения стали похожи на игру в одни ворота.

Ермолаева уверена, что никакой творческий или эмоциональный кризис не могут стать оправданием для поведения Джигана, так как тот обязан нести ответственность за свою семью при любых раскладах. То же, как себя вел рэпер в последнее время, по мнению Insta-дивы, оставит пятно на его близких на всю жизнь, ведь музыкант показал в «лучшем свете» не только себя, но и «опозорил Оксану и детей».

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:20

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