Бывшая подруга Давида Манукяна Карина Кросс рассказала о сотрудничестве с блогером: "Не приехал на съемки рекламной кампании"
Бывшая подруга Давида Манукяна - блогер Карина Кросс в своем интервью коллеге Ксении Хоффман на YouTube раскрыла причину, по которой перестала общаться с Давидом Манукяном. Звезда отметила, что Ольга Бузова к этому не имеет никакого отношения, ведь общаться коллеги перестали еще год назад.
Карина Кросс рассказала, что никаких интимных отношений с Давидом Манукяном у них не было, ребята вместе снимали вайны, после чего блогер публиковал их на своем канале на платформе YouTube. Сценарии, отметила девушка, она писала сама, а молодой человек не принимал активного участия в этом процессе.
Причиной прекращения сотрудничества, добавила Карина Кросс, стало то, что Давид Манукян просто без объяснения причины не приехал на съемку рекламы, которая для его коллеги была очень важна. После этого она больше не общалась с избранником Ольги Бузовой.
Карина Кросс рассказала, что никаких интимных отношений с Давидом Манукяном у них не было, ребята вместе снимали вайны, после чего блогер публиковал их на своем канале на платформе YouTube. Сценарии, отметила девушка, она писала сама, а молодой человек не принимал активного участия в этом процессе.
Причиной прекращения сотрудничества, добавила Карина Кросс, стало то, что Давид Манукян просто без объяснения причины не приехал на съемку рекламы, которая для его коллеги была очень важна. После этого она больше не общалась с избранником Ольги Бузовой.