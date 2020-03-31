Бывшая подруга Давида Манукяна Карина Кросс рассказала о сотрудничестве с блогером: "Не приехал на съемки рекламной кампании"





Карина Кросс рассказала, что никаких интимных отношений с Давидом Манукяном у них не было, ребята вместе снимали вайны, после чего блогер публиковал их на своем канале на платформе YouTube. Сценарии, отметила девушка, она писала сама, а молодой человек не принимал активного участия в этом процессе.Причиной прекращения сотрудничества, добавила Карина Кросс, стало то, что Давид Манукян просто без объяснения причины не приехал на съемку рекламы, которая для его коллеги была очень важна. После этого она больше не общалась с избранником Ольги Бузовой.