"Здоровья тебе во все органы": Евгений Петросян поздравил Владимира Винокура с 72-летием

Евгений Петросян и Владимир Винокур являются не просто коллегами по сцене, но и хорошими друзьями. Сегодня руководитель Государственного театра пародий отмечает свой день рождения, ему исполнилось 72 года. Евгений Петросян поздравил именинника в социальной сети, опубликовав их совместную фотографию. В комментарии юморист рассказал, что с годами кажется, что "счётчик жизни работает быстрее", а с ощущением радости возникает состояние, которое можно охарактеризовать, как "остановись, мгновение". Но все это не касается Владимира Винокура, поскольку он очень позитивный человек. В конце публикации Евгений Петросян написал: "Володечка, здоровья тебе во все органы".Подписчики пожелали знаменитому имениннику долголетия, здоровья и множество положительных моментов в жизни. Также пользователи Сети написали, что считают Евгения Петросяна и Владимира Винокура настоявшими легендами юмора, которые заряжали позитивом множество поколений.