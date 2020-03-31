Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в Коммунарке

Стоит отметить, что наличие COVID-19 у Николаева по результатам анализов не подтвердился, о чем он поспешил сразу же рассказать своим фанатам, показав им официальный документ с результатами теста. Однако пока он все равно остается в стенах медицинского центра, поэтому коротает дни, демонстрируя подписчикам быт пациента «коронавирусной» клиники в Коммунарке. Очередной ролик Игорь Николаев снял как раз в то время, когда в столице заметно испортилась погода, отметив, что обстановка на улице полностью соответствует его текущему настроению. При этом в кадр попала и отдельная часть палаты певца.Свой новый видеоряд композитор также сопроводил стихом «Живем мы недолго» за авторством Станислава Куняева. В этих поэтических строках музыкант призвал общественность не забывать о дружбе, любви и взаимном прощении.