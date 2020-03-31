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Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в Коммунарке

Известный российский певец и композитор Игорь Николаев на данный момент находится в медицинском центре столичного поселка Коммунарка, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Для подписчиков своей странички в социальной сети Instagram артист устроил демонстрацию больничной палаты, показав, в каких условиях находится.
Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в Коммунарке

Стоит отметить, что наличие COVID-19 у Николаева по результатам анализов не подтвердился, о чем он поспешил сразу же рассказать своим фанатам, показав им официальный документ с результатами теста. Однако пока он все равно остается в стенах медицинского центра, поэтому коротает дни, демонстрируя подписчикам быт пациента «коронавирусной» клиники в Коммунарке. Очередной ролик Игорь Николаев снял как раз в то время, когда в столице заметно испортилась погода, отметив, что обстановка на улице полностью соответствует его текущему настроению. При этом в кадр попала и отдельная часть палаты певца.

Свой новый видеоряд композитор также сопроводил стихом «Живем мы недолго» за авторством Станислава Куняева. В этих поэтических строках музыкант призвал общественность не забывать о дружбе, любви и взаимном прощении.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:16

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