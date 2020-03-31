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Samsung направила все силы на улучшение камер флагманских смартфонов Galaxy S20

По сообщению сетевого информатора с ником Ice Universe, имеющего контакты в южнокорейской ГК Samsung Group, на сегодняшний день производитель электроники направляет все свои силы на улучшение камер смартфонов флагманского уровня Galaxy S20. Накануне вышло очередное обновление, предназначающееся для китайских версий мобильных аппаратов, но распространение прошивки приостановили, причина этого – обнаруженный в ней баг.

Как отмечает Ice Universe, в планах Samsung – концентрирование сил сотрудников отделов ПО и тестирования именно на дальнейшем оптимизировании камеры устройств южнокорейского бренда. В последующих обновлениях серии Galaxy S20 акцент будет сделан на улучшении производительности данной детали указанных моделей смартфонов, для того чтобы пользователи не сталкивались с проблемами во время фото- и видеосъёмки.

Вполне вероятно, после доведения камеры мобильного телефона топового уровня Galaxy S20 Ultra до желаемых показателей, компания протестирует его в лаборатории DxOMark. Эксперты выражают удивление в связи с тем, что уже выпущенный флагманский аппарат от Samsung Group до сих пор не числится в соответствующем рейтинге, в то время как Huawei P40 Pro, продажи которого запланированы на апрель, на сегодняшний день активно проходит там испытания и вскоре по новинке должен выйти обзор.

Ранее южнокорейский бренд назвал дату премьеры премиум-хромбука Galaxy Chromebook.

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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:21

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