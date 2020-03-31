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Китайские эксперты назвали богатейших миллиардеров в области образования

Китайские эксперты, которые работают в исследовательском институте Hurun, составили список самых богатых миллиардеров, сделавших свое состояние в области образования. В перечне оказалось 12 представителей Китая.

Китайские эксперты назвали богатейших миллиардеров в области образования


Первенство досталось президенту компании Offcn Education Technology Ли Йонсину и его матери Лю Чжонфень. Они предоставляют услуги по подготовке госслужащих к экзаменам. На втором месте гендиректор TAL Чжан Бансинь, который построил свой бизнес на китайском образовательном рынке. Замыкает тройку лидеров миллиардер Чен Сяньдунь, основавший GSX Techedu. Его компания предоставляет дистанционное обучение по различным предметам.

На четвертом месте рейтинга китайских экспертов Ван Чжэдунь, глава Offcn, а за ним расположился Бертил Хульт, основавший центр обучения EF Education First. Вначале он развивал свой проект, как языковую школу, которая предлагала своим ученикам обучение за пределами страны.

Последняя позиция досталась Ли Гуаньгу и его дочери Ли Хуа, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг. При этом, компания Yuhua Education охватывает три сектора: детские сады, школы и университеты. Работают миллиардеры в провинции Хенань.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:15

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