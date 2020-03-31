Ученые разработали прототип вентилятора для аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом





Автор проекта Уильям Кинг рассказал о новой разработке. «Мы отодвинули на задний план все начатые ранее проекты и приняли решение аккумулировать все силы на борьбе с коронавирусом. За одну неделю мы смогли создать хороший аппарат. Наша работа должна вдохновить всех на сражение с коронавирусной инфекцией», - заявил он.Аварийный вентилятор, который подключается к источнику кислорода, имеется в наличии в больницах. Его прототип во время тестирования функционировал больше 75 часов, а это 125 000 циклов дыхания. Такого количества времени достаточно, чтобы спасти жизнь пациента. Другие учёные уже работают с авторами идеи над усовершенствованием метода применения и дизайна устройства. В дальнейшем планируется поиск спонсоров для начала производства.Доктор Карен Уайт сообщила, что коронавирусная инфекция влияет на легкие зараженного человека, для этого необходимо применять аппарат ИВЛ. Вентилятор, который входит в состав устройства, даёт возможность пациентам получить намного больше кислорода.