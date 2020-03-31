АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые разработали прототип вентилятора для аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Ученые из Иллинойского университета смогли разработать прототип вентилятора для аппарата ИВЛ, который необходим при лечении тяжелых состояний во время заражения коронавирусом. Аппарат способен возместить необходимость в респираторной помощи.

Автор проекта Уильям Кинг рассказал о новой разработке. «Мы отодвинули на задний план все начатые ранее проекты и приняли решение аккумулировать все силы на борьбе с коронавирусом. За одну неделю мы смогли создать хороший аппарат. Наша работа должна вдохновить всех на сражение с коронавирусной инфекцией», - заявил он.

Аварийный вентилятор, который подключается к источнику кислорода, имеется в наличии в больницах. Его прототип во время тестирования функционировал больше 75 часов, а это 125 000 циклов дыхания. Такого количества времени достаточно, чтобы спасти жизнь пациента. Другие учёные уже работают с авторами идеи над усовершенствованием метода применения и дизайна устройства. В дальнейшем планируется поиск спонсоров для начала производства.

Доктор Карен Уайт сообщила, что коронавирусная инфекция влияет на легкие зараженного человека, для этого необходимо применять аппарат ИВЛ. Вентилятор, который входит в состав устройства, даёт возможность пациентам получить намного больше кислорода.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совбез ООН будет голосовать в онлайн-режиме из-за пандемии…
Глава Минобрнауки: Сроки зачисления в российские вузы перенесут из-за ситуации с…
"Бог шельму метит": Андрей Разин высказался о заболевшей Лере…
В Samsung назвали дату премьеры премиум-хромбука Galaxy…
Китайские эксперты назвали богатейших миллиардеров в области…
Ученые разработали прототип вентилятора для аппарата ИВЛ для борьбы с…
«Антикризисный выбор»: Названы лучшие автомобили вторичного рынка в…
"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с…
Кинолог рекомендует не закармливать собак во время…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова расстроена тем, что Лёша Безус не покинул проект вслед за…
Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову…
Компания Rolls-Royce начала испытания удлиненного седана…
На платформе «МегаФон Образование» запущен первый онлайн-курс по 5G на русском…
Компания Microsoft сообщила об изменении названия Office 365 на Microsoft…
Влад Топалов рассказал о воспитании сына Михаила: "Образованный человек живет намного дольше и…
Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач увеличила себе…
Ученые определили, сколько пластика могут съесть морские…
Звезда «Дом-2» Александра Черно поставила на место Романа…
Руль в автомобиле оказался грязнее сиденья…
Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного…
В США от коронавирусной инфекции умер первый…
Автодилеры просят правительство разрешить обслуживание и продажу автомобилей в нерабочую…
Зоозащитники пригрозили Гуфу заявлением в полицию за видео травли…
Большинство граждан России оказались без сбережений в…
В США напечатали мозговые импланты на…
Backstreet Boys провели онлайн-концерт в поддержку борьбы с…
Ксения Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после…
В Австралии нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода…
Просмотреть все новости