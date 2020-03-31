Кинолог рекомендует не закармливать собак во время самоизоляции





Текущая неделя была объявлена для россиян нерабочей, кроме всего прочего, в Москве и Подмосковье также были введены ограничения на свободное перемещение граждан, даже выгул животных власти разрешили осуществлять лишь в радиусе не более 100 метров от места жительства. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.Опытный кинолог Владимир Голубев напоминает, что в таких условиях собаки будут значительно меньше двигаться, а потому владельцам придется быть внимательнее к их рациону. «Чтобы избежать последствий в виде избыточного веса из-за снижения активности, попробуйте сократить ежедневный рацион своего питомца», - рекомендует специалист. Он также напомнил, что собаки с избыточным весом чаще подвержены заболеваниям, кроме того, такое состояние сокращает продолжительность жизни питомцев.В связи с этим Голубев настоятельно рекомендует в период карантина и изоляции стараться контролировать количество съеденного животными корма и лакомств. «Для этого лучше всего пользоваться мерным стаканом или весами, это позволит более точно отслеживать нормы потребления корма. Не забывайте и о физических нагрузках, которые помогут поддерживать нормальный вес», - советует эксперт.