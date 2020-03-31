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Кинолог рекомендует не закармливать собак во время самоизоляции

Глава Российской федерации кинологов Владимир Голубев рекомендует владельцам собак стараться не перекормить своих питомцев в период карантина и самоизоляции. Как утверждает специалист, у животных в таких условиях нет возможности потратить лишнюю энергию, поскольку их выгул может быть ограничен.
Кинолог рекомендует не закармливать собак во время самоизоляции

Текущая неделя была объявлена для россиян нерабочей, кроме всего прочего, в Москве и Подмосковье также были введены ограничения на свободное перемещение граждан, даже выгул животных власти разрешили осуществлять лишь в радиусе не более 100 метров от места жительства. Такие меры введены в рамках борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.

Опытный кинолог Владимир Голубев напоминает, что в таких условиях собаки будут значительно меньше двигаться, а потому владельцам придется быть внимательнее к их рациону. «Чтобы избежать последствий в виде избыточного веса из-за снижения активности, попробуйте сократить ежедневный рацион своего питомца», - рекомендует специалист. Он также напомнил, что собаки с избыточным весом чаще подвержены заболеваниям, кроме того, такое состояние сокращает продолжительность жизни питомцев.

В связи с этим Голубев настоятельно рекомендует в период карантина и изоляции стараться контролировать количество съеденного животными корма и лакомств. «Для этого лучше всего пользоваться мерным стаканом или весами, это позволит более точно отслеживать нормы потребления корма. Не забывайте и о физических нагрузках, которые помогут поддерживать нормальный вес», - советует эксперт.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:57

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