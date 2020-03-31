АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые определили, сколько пластика могут съесть морские животные

Масштабы загрязнения мирового океана пластиком довольно трудно оценить, но британские ученые все же нашли необычный способ. Биологи определили, сколько синтетического материала могут съесть морские животные.

Команда ученых из Университета Кардиффа в Великобритании разработала метод прогнозирования размеров пластика, который могут проглатывать различные животные. Специалисты из Исследовательского института воды изучили содержимое кишечника более чем 2000 морских видов, чтобы создать простое уравнение, позволяющее предсказать размер употребляемого предмета исходя из длины тела животного. Эксперты сообщают, что он равен 5% размера существа. Они нашли несколько шокирующих примеров степени загрязнения пластиком, среди которых были шланги и цветочные горшки в кашалоте, пластиковые пакеты внутри желудка зеленых черепах и патроны для дробовика в зубатых китах.

Исследователи говорят, что по мере того, как проблема загрязнения мирового океана пластмассами обостряется, жизненно важно иметь возможность быстро оценить риск для различных видов по всему миру. Эта работа также может помочь ученым измерить степень вреда для экосистем и, в конечном итоге, для здоровья человека. По словам ученых, необходима дальнейшая работа с наземными млекопитающими, чтобы оценить влияние пластика на природу в больших масштабах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Совбез ООН будет голосовать в онлайн-режиме из-за пандемии…
Глава Минобрнауки: Сроки зачисления в российские вузы перенесут из-за ситуации с…
"Бог шельму метит": Андрей Разин высказался о заболевшей Лере…
В Samsung назвали дату премьеры премиум-хромбука Galaxy…
Китайские эксперты назвали богатейших миллиардеров в области…
Ученые разработали прототип вентилятора для аппарата ИВЛ для борьбы с…
«Антикризисный выбор»: Названы лучшие автомобили вторичного рынка в…
"Какая же ты клевая": Александр Буйнов поздравил Лайму Вайкуле с…
Кинолог рекомендует не закармливать собак во время…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова расстроена тем, что Лёша Безус не покинул проект вслед за…
Павел Трубинер назвал свою супругу Юлию Мельникову…
Компания Rolls-Royce начала испытания удлиненного седана…
На платформе «МегаФон Образование» запущен первый онлайн-курс по 5G на русском…
Компания Microsoft сообщила об изменении названия Office 365 на Microsoft…
Влад Топалов рассказал о воспитании сына Михаила: "Образованный человек живет намного дольше и…
Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач увеличила себе…
Ученые определили, сколько пластика могут съесть морские…
Звезда «Дом-2» Александра Черно поставила на место Романа…
Руль в автомобиле оказался грязнее сиденья…
Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного…
В США от коронавирусной инфекции умер первый…
Автодилеры просят правительство разрешить обслуживание и продажу автомобилей в нерабочую…
Зоозащитники пригрозили Гуфу заявлением в полицию за видео травли…
Большинство граждан России оказались без сбережений в…
В США напечатали мозговые импланты на…
Backstreet Boys провели онлайн-концерт в поддержку борьбы с…
Ксения Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после…
В Австралии нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода…
Просмотреть все новости