Ученые определили, сколько пластика могут съесть морские животные





Команда ученых из Университета Кардиффа в Великобритании разработала метод прогнозирования размеров пластика, который могут проглатывать различные животные. Специалисты из Исследовательского института воды изучили содержимое кишечника более чем 2000 морских видов, чтобы создать простое уравнение, позволяющее предсказать размер употребляемого предмета исходя из длины тела животного. Эксперты сообщают, что он равен 5% размера существа. Они нашли несколько шокирующих примеров степени загрязнения пластиком, среди которых были шланги и цветочные горшки в кашалоте, пластиковые пакеты внутри желудка зеленых черепах и патроны для дробовика в зубатых китах.Исследователи говорят, что по мере того, как проблема загрязнения мирового океана пластмассами обостряется, жизненно важно иметь возможность быстро оценить риск для различных видов по всему миру. Эта работа также может помочь ученым измерить степень вреда для экосистем и, в конечном итоге, для здоровья человека. По словам ученых, необходима дальнейшая работа с наземными млекопитающими, чтобы оценить влияние пластика на природу в больших масштабах.