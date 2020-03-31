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Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента

Скандальный рэпер Джиган продолжает публиковать в своем микроблоге Instagram странные снимки. Недавно он показал фото своего коллеги в футболке с его изображением, после чего Тимати предложил супругу Оксаны Самойловой помощь.

Тимати предложил помощь Джигану после публикации странного контента


После того, как у Джигана появился на свет четвертый ребенок – долгожданный сын, фолловеры обеспокоены его поведением. Через неделю после рождения малыша рэпер попал в реабилитационный центр в Майями для зависимых людей. Но, он пробыл там всего пару недель, после чего вернулся в РФ и начал нарушать правила карантина.

Джиган публиковал в своем микроблоге обнаженные снимки, «посвящал в рыцари» собственных детей и приглашал в дом компанию людей, хотя это запрещено на самоизоляции. Под фотографией с изображением Тимати рэпер написал, что «любит своего брата». В ответ коллега выразил обеспокоенность поведением многодетного отца. Тимати написал, что в этом году обсуждают или коронавирус, или контент Джигана. По словам рэп-исполнителя, сначала ему было смешно, но теперь он понимает, что супругу Оксаны Самойловой нужна реальная помощь. Поэтому, он предложил Джигану позвонить ему в случае надобности и пообещал, что тот всегда может на него рассчитывать.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09

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