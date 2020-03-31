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Астрономы: звезды могут поглощать друг-друга в бинарных системах

Как утверждают ученые, звезды, входящие в бинарные системы, могут переходить в состояние, при котором начинают поглощать друг друга. Особенности этого процесса решила изучить группа астрономов из разных стран.
Астрономы: звезды могут поглощать друг-друга в бинарных системах

Специалисты Института Планка, Университетов Монаша и Бирмингема провели исследование двойных рентгеновских звезд, состоящих из объектов-аккреторов и звезд-доноров. Первые в данном случае чаще всего представляют собой черные дыры или нейтронные звезды. Такие бинарные системы, подчеркивают ученые, принято называть BeXRB.

В определенный момент времени, как выяснили исследователи, нейтронная звезда начинает в прямом смысле пожирать вещество от своей более массивной напарницы по системе, в результате набирая едва ли не большую массу, чем донор. Разумеется, итогом подобного процесса всегда становится взрыв сверхновой. Позднее, высвободившееся в результате такого взрыва вещество становится основой для формирования новой бинарной системы, тем самым повторяя цикл. Ученым же удалось подтвердить эту гипотезу благодаря компьютерному моделированию.

Как показал эксперимент, более старые звезды с большей массой начинают отдавать свое вещество более молодым нейтронным соседям. Происходит этот процесс до тех пор, пока сосед-аккретор не сможет набрать критическую массу, после чего вся система рушится от взрыва, высвобождая огромное количество вещества, пригодного для формирования новых двух звезд.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:28

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