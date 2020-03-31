Ученые: От депрессии может спасти даже легкая физическая активность





Специалисты, которые работают в Массачусетской больнице и Гарвардской Школе здоровья, напомнили о том, что развитие депрессии связано со многими факторами. Поэтому поведение людей определяется не только генетическими особенностями. Многие исследования доказывают, что существует взаимосвязь между физнагрузками и психическим здоровьем. Даже небольшая активность на протяжении 15 минут в день поможет предотвратить депрессивное состояние. Кроме этого, спортивные люди меньше склонны к паническим атакам и реже ощущают тревожность.Ученые также отметили, что у людей, которые склонны к частым депрессиям, чаще возникает желание заниматься спортом. Исследователи предполагают, что включается природная защита, которая нацелена на то, чтобы помочь им справиться с возникшими проблемами.