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Ученые: От депрессии может спасти даже легкая физическая активность

Американские ученые рассказали о том, что от депрессии многих людей может спасти легкая физическая активность. Ежедневно достаточно уделять нагрузкам около 15 минут, чтобы предотвратить прогрессирование таких состояний.

Ученые: От депрессии может спасти даже легкая физическая активность


Специалисты, которые работают в Массачусетской больнице и Гарвардской Школе здоровья, напомнили о том, что развитие депрессии связано со многими факторами. Поэтому поведение людей определяется не только генетическими особенностями. Многие исследования доказывают, что существует взаимосвязь между физнагрузками и психическим здоровьем. Даже небольшая активность на протяжении 15 минут в день поможет предотвратить депрессивное состояние. Кроме этого, спортивные люди меньше склонны к паническим атакам и реже ощущают тревожность.

Ученые также отметили, что у людей, которые склонны к частым депрессиям, чаще возникает желание заниматься спортом. Исследователи предполагают, что включается природная защита, которая нацелена на то, чтобы помочь им справиться с возникшими проблемами.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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