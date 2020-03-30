Вирусологи выяснили, что COVID-19 мог существовать десятки лет до выявления в Китае





Новая коронавирусная инфекция могла существовать годами до того, как её выявили в китайском Ухане. Исследователи из США, Великобритании и Австралии сообщили, что патоген долгое время мутировал и передавался от животных к людям. Лишь до недавнего времени SARS-CoV-2 не представлял угрозы, но теперь приводит к летальным исходам. Возбудитель в человеческом теле смог развить черты, которые ранее не наблюдались у предполагаемых животных-носителей.Подобные данные поддерживает и глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз. Кроме того, популярной остается теория об искусственной природе вируса. По мнению некоторых экспертов, коронавирус разработали в рамках эксперимента по усилению характеристик патогенов, которым занимались ученые из США. Определенные источники указывали на то, что участие в исследованиях принимали китайские вирусологи из Уханя.