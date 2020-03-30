В России протестировали новый комплекс "Орион-Ц" для связи с МКС





В пресс-службе компании "Росэлектроника" проинформировали, что дочерние предприятия приступили к серийному производству "Орион-Ц" по окончанию успешных тестов и завершения опытно-конструкторских операций. Систему связи предоставят Центру управления полетами, который сможет более эффективно контактировать с Международной космической станцией и пилотируемыми звездолетами. Известно, что обе стороны смогут делиться информацией в реальном времени и с высоким качеством, а само изделие стало меньше и проще предыдущих прототипов.Стоит отметить, что "Орион-Ц" создали эксперты АО "НИИ Телевидения", который подчиняется холдингу "Росэлектроника". Последний включает в себя 120 фирм и исследовательских объединений, которые специализируются на проектировании радиоэлектронных деталей, коммуникационных технологий, робототехники, ЭВМ и оборудования. Конгломерат сотрудничает с клиентами в 30 странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.