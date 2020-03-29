Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и пандемии
Эпидемия коронавируса стала причиной того, что почти весь мир вынужден сидеть дома. На карантине появляется масса свободного времени, которое можно потратить на полезные занятия или просто отдохнуть. Журналисты издания «Дни24» составили рейтинг лучших игр, сюжет которых разворачивается на фоне распространения вируса или пандемии.
Игра, успевшая стать легендарной, постоянно получает интересные обновления. Студия Naughty Dog благодаря релизу первой части франшизы смогла заработать отличную репутацию. The Last of Us отличается от аналогов интересным сюжетом и проработанной графической составляющей. Премьера игры состоялась в 2013 году, но в силу актуального визуала она и сейчас остается востребованной. В 2019 году ее даже признали лучшей в десятилетии. Сюжет The Last of Us рассказывает о двух путешественниках Элли и Джоэле, которые решили отправиться на поиски некоего города, до которого не добрался страшный вирус, превративший жителей планеты в зомби. На пути им встречаются не только монстры, но и группировки людей, не желающих делиться припасами и территорией. По информации от источников в Naughty Dog, уже в текущем году должно выйти долгожданное продолжение игры, но официальная информация о релизе пока отсутствует.
Даже обыватели знают о вселенной «Обители зла». Популярность серии принесли полнометражные фильмы Пола Андерсона, главную роль в которых исполнила Милла Йовович. Далеко не все знают, что основой для картин послужила одноименная линейка игр. Главным отличием в данном случае является расширенный перечень главных персонажей, а не история Элис. Игра рассказывает о вирусе, разработанном корпорацией Umbrella, который неожиданно вырывается на поверхность и выходит из-под контроля. Эпицентром эпидемии становится города Раккун, жители которого постепенно превращаются в зомби. В игре пользователю необходимо справиться с заданиями и найти источник распространения вируса. Resident Evil 7 вышла в 2017 году, после чего Capcom начала выпускать только дополнения. В 2020 году планируется релиз ремастера Resident Evil 3 с обновленной графикой и немного измененным сюжетом.
Студия Activision всегда отличалась качественными продуктами, которые в большинстве случаев становились культовыми. Prototype рассказывает о профессоре Алексе Мерсере, одним из первых заразившемся вирусом BLACKLIGHT. Его бактерии превращают людей в монстров, которые из-за инстинктов начинают питаться мясом и убивать всех окружающих. Сам Мерсер также стал мутантом, но продолжает контролировать сознание и может периодически превращаться в человека. Его главной задачей является не только поиск вакцины от смертельного вируса, но и уничтожение антагониста игры, пожелавшего воспользоваться эпидемией и получить мировое господство. Prototype имеет качественную графику и разнообразный геймплей, который не даст заскучать всем любителям хорроров. В первой и второй частях франшизы действия разворачиваются в Нью-Йорке. Информация о возможных продолжениях серии пока отсутствует.
Экшны от первого лица в последнее время начали терять популярность из-за отсутствия зрелищности. Несмотря на это, многие студии следуют канонам и позволяют игрокам оказаться в шкуре персонажей. Именно такой является игра Dying Light. Она рассказывает об агенте под прикрытием, которому необходимо незаметно пробраться в город, захваченный зомби. Особенностью игры является уникальная физика, за основу которой взят паркур. Игрок может залезать на различные постройки, прыгать, скользить по крышам, висеть и забираться по веревкам для того, чтобы не встретиться с зомби. Приятным дополнением ко всему вышесказанному является динамичная смена дня и ночи, придающая происходящему реалистичности. В текущем году компания Techland собирается представить сиквел игры, который должен стать еще страшнее и динамичнее.
Данный проект можно смело назвать одной из самых реалистичных игр о пандемии. Сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который нашли в США. Из-за смерти огромной доли населения в крупных городах всем начинают заправлять бандиты. Мирные жители вынуждены создавать коммуны и выживать в условиях пандемии. Стоит отметить, что игра представляет собой мультиплеерный шутер, в котором нет сюжетной линии для прохождения. В свое время релиз получил массу положительных отзывов, ввиду чего считается актуальным и по сей день благодаря современной графике и реалистичной физике.
The Last of Us
Игра, успевшая стать легендарной, постоянно получает интересные обновления. Студия Naughty Dog благодаря релизу первой части франшизы смогла заработать отличную репутацию. The Last of Us отличается от аналогов интересным сюжетом и проработанной графической составляющей. Премьера игры состоялась в 2013 году, но в силу актуального визуала она и сейчас остается востребованной. В 2019 году ее даже признали лучшей в десятилетии. Сюжет The Last of Us рассказывает о двух путешественниках Элли и Джоэле, которые решили отправиться на поиски некоего города, до которого не добрался страшный вирус, превративший жителей планеты в зомби. На пути им встречаются не только монстры, но и группировки людей, не желающих делиться припасами и территорией. По информации от источников в Naughty Dog, уже в текущем году должно выйти долгожданное продолжение игры, но официальная информация о релизе пока отсутствует.
Серия Resident Evil
Даже обыватели знают о вселенной «Обители зла». Популярность серии принесли полнометражные фильмы Пола Андерсона, главную роль в которых исполнила Милла Йовович. Далеко не все знают, что основой для картин послужила одноименная линейка игр. Главным отличием в данном случае является расширенный перечень главных персонажей, а не история Элис. Игра рассказывает о вирусе, разработанном корпорацией Umbrella, который неожиданно вырывается на поверхность и выходит из-под контроля. Эпицентром эпидемии становится города Раккун, жители которого постепенно превращаются в зомби. В игре пользователю необходимо справиться с заданиями и найти источник распространения вируса. Resident Evil 7 вышла в 2017 году, после чего Capcom начала выпускать только дополнения. В 2020 году планируется релиз ремастера Resident Evil 3 с обновленной графикой и немного измененным сюжетом.
Prototype
Студия Activision всегда отличалась качественными продуктами, которые в большинстве случаев становились культовыми. Prototype рассказывает о профессоре Алексе Мерсере, одним из первых заразившемся вирусом BLACKLIGHT. Его бактерии превращают людей в монстров, которые из-за инстинктов начинают питаться мясом и убивать всех окружающих. Сам Мерсер также стал мутантом, но продолжает контролировать сознание и может периодически превращаться в человека. Его главной задачей является не только поиск вакцины от смертельного вируса, но и уничтожение антагониста игры, пожелавшего воспользоваться эпидемией и получить мировое господство. Prototype имеет качественную графику и разнообразный геймплей, который не даст заскучать всем любителям хорроров. В первой и второй частях франшизы действия разворачиваются в Нью-Йорке. Информация о возможных продолжениях серии пока отсутствует.
Dying Light
Экшны от первого лица в последнее время начали терять популярность из-за отсутствия зрелищности. Несмотря на это, многие студии следуют канонам и позволяют игрокам оказаться в шкуре персонажей. Именно такой является игра Dying Light. Она рассказывает об агенте под прикрытием, которому необходимо незаметно пробраться в город, захваченный зомби. Особенностью игры является уникальная физика, за основу которой взят паркур. Игрок может залезать на различные постройки, прыгать, скользить по крышам, висеть и забираться по веревкам для того, чтобы не встретиться с зомби. Приятным дополнением ко всему вышесказанному является динамичная смена дня и ночи, придающая происходящему реалистичности. В текущем году компания Techland собирается представить сиквел игры, который должен стать еще страшнее и динамичнее.
Tom Clancy’s The Division 2
Данный проект можно смело назвать одной из самых реалистичных игр о пандемии. Сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который нашли в США. Из-за смерти огромной доли населения в крупных городах всем начинают заправлять бандиты. Мирные жители вынуждены создавать коммуны и выживать в условиях пандемии. Стоит отметить, что игра представляет собой мультиплеерный шутер, в котором нет сюжетной линии для прохождения. В свое время релиз получил массу положительных отзывов, ввиду чего считается актуальным и по сей день благодаря современной графике и реалистичной физике.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:40