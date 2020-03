Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и пандемии

The Last of Us

Серия Resident Evil

Prototype

Dying Light

Tom Clancy’s The Division 2





Игра, успевшая стать легендарной, постоянно получает интересные обновления. Студия Naughty Dog благодаря релизу первой части франшизы смогла заработать отличную репутацию. The Last of Us отличается от аналогов интересным сюжетом и проработанной графической составляющей. Премьера игры состоялась в 2013 году, но в силу актуального визуала она и сейчас остается востребованной. В 2019 году ее даже признали лучшей в десятилетии. Сюжет The Last of Us рассказывает о двух путешественниках Элли и Джоэле, которые решили отправиться на поиски некоего города, до которого не добрался страшный вирус, превративший жителей планеты в зомби. На пути им встречаются не только монстры, но и группировки людей, не желающих делиться припасами и территорией. По информации от источников в Naughty Dog, уже в текущем году должно выйти долгожданное продолжение игры, но официальная информация о релизе пока отсутствует.Даже обыватели знают о вселенной «Обители зла». Популярность серии принесли полнометражные фильмы Пола Андерсона, главную роль в которых исполнила Милла Йовович. Далеко не все знают, что основой для картин послужила одноименная линейка игр. Главным отличием в данном случае является расширенный перечень главных персонажей, а не история Элис. Игра рассказывает о вирусе, разработанном корпорацией Umbrella, который неожиданно вырывается на поверхность и выходит из-под контроля. Эпицентром эпидемии становится города Раккун, жители которого постепенно превращаются в зомби. В игре пользователю необходимо справиться с заданиями и найти источник распространения вируса. Resident Evil 7 вышла в 2017 году, после чего Capcom начала выпускать только дополнения. В 2020 году планируется релиз ремастера Resident Evil 3 с обновленной графикой и немного измененным сюжетом.Студия Activision всегда отличалась качественными продуктами, которые в большинстве случаев становились культовыми. Prototype рассказывает о профессоре Алексе Мерсере, одним из первых заразившемся вирусом BLACKLIGHT. Его бактерии превращают людей в монстров, которые из-за инстинктов начинают питаться мясом и убивать всех окружающих. Сам Мерсер также стал мутантом, но продолжает контролировать сознание и может периодически превращаться в человека. Его главной задачей является не только поиск вакцины от смертельного вируса, но и уничтожение антагониста игры, пожелавшего воспользоваться эпидемией и получить мировое господство. Prototype имеет качественную графику и разнообразный геймплей, который не даст заскучать всем любителям хорроров. В первой и второй частях франшизы действия разворачиваются в Нью-Йорке. Информация о возможных продолжениях серии пока отсутствует.Экшны от первого лица в последнее время начали терять популярность из-за отсутствия зрелищности. Несмотря на это, многие студии следуют канонам и позволяют игрокам оказаться в шкуре персонажей. Именно такой является игра Dying Light. Она рассказывает об агенте под прикрытием, которому необходимо незаметно пробраться в город, захваченный зомби. Особенностью игры является уникальная физика, за основу которой взят паркур. Игрок может залезать на различные постройки, прыгать, скользить по крышам, висеть и забираться по веревкам для того, чтобы не встретиться с зомби. Приятным дополнением ко всему вышесказанному является динамичная смена дня и ночи, придающая происходящему реалистичности. В текущем году компания Techland собирается представить сиквел игры, который должен стать еще страшнее и динамичнее.Данный проект можно смело назвать одной из самых реалистичных игр о пандемии. Сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который нашли в США. Из-за смерти огромной доли населения в крупных городах всем начинают заправлять бандиты. Мирные жители вынуждены создавать коммуны и выживать в условиях пандемии. Стоит отметить, что игра представляет собой мультиплеерный шутер, в котором нет сюжетной линии для прохождения. В свое время релиз получил массу положительных отзывов, ввиду чего считается актуальным и по сей день благодаря современной графике и реалистичной физике.