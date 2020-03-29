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«Instagram вводит в заблуждение»: Альбина Джанабаева рассказала об отношении к соцсетям

Альбина Джанабаева рассказала подписчикам о своем отношении к соцсетям. Соответствующую публикацию певица разместила в Instagram.
«Instagram вводит в заблуждение»: Альбина Джанабаева рассказала об отношении к соцсетям

По словам экс-солистки группы «ВИА Гра», интернет-пользователям не стоит верить информации, размещенной в разных профилях. Как отметила Альбина Джанабаева, социальные сеты вводят юзера в заблуждение, из-за чего многим кажется, что они знают человека после просмотра его снимков и прочтения «выверенных умозаключений». По мнению знаменитости, лишь в личном общении можно ощутить, что из себя представляет личность. Настоящие эмоции, энергию и реакцию заменить невозможно. В связи с этим артистка пришла к выводу, что Instagram является иллюзией.

В комментариях одни поклонники согласились со словами кумира, а другие написали, что человека можно узнать через соцсети. При этом многие фолловеры были щедры на комплименты в адрес Джанабаевой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:04

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