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Летние Олимпийские игры пройдут в июле 2021 года

XXXII летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа, будут проведены в июле и августе следующего года. Такую информацию со ссылкой на источники в организационном комитете Японии сообщило издание Kyodo.
Летние Олимпийские игры пройдут в июле 2021 года

Согласно поступившей информации, датой открытия предстоящей Олимпиады станет 23 июля 2021 года. Этот вопрос был согласован Международным олимпийским комитетом и официальными представителями японской столицы с учетом всех необходимых критериев. Также сообщается, что идея о переносе соревнований с лета на весну была отвергнута в связи с тем, что замена сезона проведения могла бы стать причиной ощутимых трудностей для принимающей страны. Пришлось принимать во внимание и следующие преференции: церемония открытия Олимпиады продолжительностью в 17 дней должна состояться в пятницу, а закрытие - в воскресенье. Исходя из вышеуказанных факторов, организаторами был выбран идеальный временной период - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Сообщается. что проведение многих спортивных первенств и мероприятий в разных странах мира теперь может быть спланировано с учетом предполагаемых сроков новой Олимпиады.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:49

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