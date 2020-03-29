Летние Олимпийские игры пройдут в июле 2021 года





Согласно поступившей информации, датой открытия предстоящей Олимпиады станет 23 июля 2021 года. Этот вопрос был согласован Международным олимпийским комитетом и официальными представителями японской столицы с учетом всех необходимых критериев. Также сообщается, что идея о переносе соревнований с лета на весну была отвергнута в связи с тем, что замена сезона проведения могла бы стать причиной ощутимых трудностей для принимающей страны. Пришлось принимать во внимание и следующие преференции: церемония открытия Олимпиады продолжительностью в 17 дней должна состояться в пятницу, а закрытие - в воскресенье. Исходя из вышеуказанных факторов, организаторами был выбран идеальный временной период - с 23 июля по 8 августа 2021 года.Сообщается. что проведение многих спортивных первенств и мероприятий в разных странах мира теперь может быть спланировано с учетом предполагаемых сроков новой Олимпиады.