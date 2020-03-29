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Ученые: Привычный способ готовки риса может быть опасным для здоровья человека

Ученые из Белфаста провели исследование, которое показало, что привычный для многих способ готовки риса может быть опасным для здоровья человека. Хозяйки даже не догадываются о том, что зерно продукта токсично.

Ученые: Привычный способ готовки риса может быть опасным для здоровья человека


В этой крупе есть мышьяк, так как плантации обычно обрабатывают с помощью промышленных токсинов и пестицидов. Даже малые дозы этого вещества вызывают онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни сердца и задержку детского развития. По словам профессора биологических наук Энди Мехарга, рисовое зерно можно очистить от токсинов самостоятельно и не отказывать себе в приготовлении любимой каши. Эксперт предложил три способа, которые испытал лично и выявил самый безопасный из них.

В первом случае он взял 200 грамм риса и залил его двумя стаканами воды. Мехарг варил крупу, пока жидкость не испарилась. В ходе второго эксперимента он залил рисовое зерно пятью стаканами, а потом лишнюю воду слил, когда блюдо было готово. На третий раз профессор предварительно замочил крупу на восемь часов. После этого он промыл зерно, залил водой и сварил.

Оказалось, что токсинов больше всего было в рисовой каше, сваренной первым способом. Во втором случае их количество уменьшилось наполовину, а самым безопасным оказался третий вариант приготовления рисового зерна. Благодаря вымачивании удалилось около 80% мышьяка, что сделало крупу безвредной для организма человека.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:39

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