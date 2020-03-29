Ученые: Привычный способ готовки риса может быть опасным для здоровья человека





В этой крупе есть мышьяк, так как плантации обычно обрабатывают с помощью промышленных токсинов и пестицидов. Даже малые дозы этого вещества вызывают онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни сердца и задержку детского развития. По словам профессора биологических наук Энди Мехарга, рисовое зерно можно очистить от токсинов самостоятельно и не отказывать себе в приготовлении любимой каши. Эксперт предложил три способа, которые испытал лично и выявил самый безопасный из них.В первом случае он взял 200 грамм риса и залил его двумя стаканами воды. Мехарг варил крупу, пока жидкость не испарилась. В ходе второго эксперимента он залил рисовое зерно пятью стаканами, а потом лишнюю воду слил, когда блюдо было готово. На третий раз профессор предварительно замочил крупу на восемь часов. После этого он промыл зерно, залил водой и сварил.Оказалось, что токсинов больше всего было в рисовой каше, сваренной первым способом. Во втором случае их количество уменьшилось наполовину, а самым безопасным оказался третий вариант приготовления рисового зерна. Благодаря вымачивании удалилось около 80% мышьяка, что сделало крупу безвредной для организма человека.