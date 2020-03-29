АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. В эфире НСН эксперт заявил, что применяемые в стране карантинные меры окажутся недостаточно эффективными.
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в России

Анатолий Альтштейн считает, что распространение инфекции в стране значительно замедлилось благодаря карантинным мероприятиям, однако болезнь продолжает прогрессировать. Учитывая темпы, вирусолог считает, что пик коронавируса в России придется на апрель-май. Однако эти данные могут измениться, если учитывать опыт Италии. Вирусолог напомнил, что еще месяц назад пандемия в этой стране выглядела несерьезно, но сейчас там “катастрофа”. Он не отрицает, что самоизоляция многим неприятна с психологической точки зрения, но люди стали общаться меньше, что положительно влияет на ситуацию. При этом специалист уверен, что таким образом болезнь невозможно остановить полностью. Профессор поддерживает мнение коллег о том, что для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия стоит выходить на одиночные прогулки на улицу.

Согласно данным федерального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, по состоянию на 29 марта в России зафиксировано 1265 случаев заражения коронавирусом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты перечислили признаки скорой поломки…
Внук Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного наследства…
Жители Италии из-за карантина остались без еды и…
В РФ появился дефицитный товар стоимостью 500 тысяч…
Дмитрий Дибров в годовщину свадьбы подарил супруге…
Ученые объяснили, как сырые овощи влияют на микрофлору…
Руководство «Дома-2» сделало предложение звезде проекта Евгении…
В США из-за коронавируса умер грудной…
Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на…
«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице…
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в…
Пригожин и Валерия решили посетить онлайн-концерт в масках и…
Китайские медики рассказали, как правильно промывать нос для профилактики и защиты от…
Анастасию Овечкину возмущают москвичи, которые игнорируют…
Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой…
Елена Малышева негативно относится к сторонникам…
Ученые установили, при какой температуре активизируется…
Анастасия Заворотнюк помогла дочери Анне справиться со страхом во время переезда в…
WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет…
Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время…
Ученые: Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр развивал скорость гепарда во время…
Медики предупредили, что продолжительные полеты в космос могут привести к потере…
Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения…
Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с…
Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву…
Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с…
«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет…
РФ полностью закроет свои границы из-за…
Просмотреть все новости