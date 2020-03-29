Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в России





Анатолий Альтштейн считает, что распространение инфекции в стране значительно замедлилось благодаря карантинным мероприятиям, однако болезнь продолжает прогрессировать. Учитывая темпы, вирусолог считает, что пик коронавируса в России придется на апрель-май. Однако эти данные могут измениться, если учитывать опыт Италии. Вирусолог напомнил, что еще месяц назад пандемия в этой стране выглядела несерьезно, но сейчас там “катастрофа”. Он не отрицает, что самоизоляция многим неприятна с психологической точки зрения, но люди стали общаться меньше, что положительно влияет на ситуацию. При этом специалист уверен, что таким образом болезнь невозможно остановить полностью. Профессор поддерживает мнение коллег о том, что для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия стоит выходить на одиночные прогулки на улицу.Согласно данным федерального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, по состоянию на 29 марта в России зафиксировано 1265 случаев заражения коронавирусом.