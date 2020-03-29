Анастасию Овечкину возмущают москвичи, которые игнорируют карантин





Анастасия Овечкина спросила: «Люди, что с вами?». Ведь врачи попросили россиян самоизолироваться, а не прогуливаться по улицам как во время отпуска. Согласно данным представителей ВОЗ, которые проехались по Москве, жители мегаполиса проигнорировали карантин.В комментариях к посту Анастасии Овечкиной многие подписчики написали, что не верят в распространение коронавирусной инфекции и не собираются сидеть дома. Аналогичная ситуация сложилась и в Казани, где местные жители целыми семьями гуляли в парках.Представители Аналитической службы Рамблера провели социологический опрос, который показал, что треть жителей России не верит в эффективность следующей нерабочей недели в борьбе с COVID-19.