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Анастасия Заворотнюк помогла дочери Анне справиться со страхом во время переезда в США

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам в Instagram о переезде в США. По словам бизнесвумен, в свое время звездная мать помогла ей побороть страх.
Анастасия Заворотнюк помогла дочери Анне справиться со страхом во время переезда в США

Девушка часто делится с фолловерами информацией о состоянии родительницы. Как сказала Анна Заворотнюк, родственница является сильным и справедливым человеком. Именно актриса помогла наследнице побороть страх в связи с переездом в США, где она должна была поступить в престижный вуз. Дочь знаменитости рассказала, что после окончания первого учебного дня в Штатах позвонила матери и заявила о своем желании вернуться в российскую столицу из-за чувства одиночества. Артистка внимательно выслушала студентку и попросила остаться ее в Нью-Йорке еще на несколько месяцев. Звезда отметила, что если ситуация не улучшится, будущая предпринимательница может вернуться домой.

Анастасия Заворотнюк оказалась права, так как наследница быстро адаптировалась в США и обрела там друзей. Сейчас дочь звезды «Моей прекрасной няни» почти все время проводит с матерью, находящейся в клинике из-за онкологии. Свой день рождения бизнесвумен также отметила в палате родительницы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:00

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