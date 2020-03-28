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Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с Джиганом

Габриэлла да Силва решила поставить точку в появившихся слухах о романе между ней и Джиганом. По словам бразильской певицы, на домашней вечеринке рэпера не было никакого флирта.
Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с Джиганом

Супруг Оксаны Самойловой демонстрировал подписчикам кадры с совместного времяпрепровождения с артисткой. На одном из таких сюжетов фанаты Джигана заметили, как он заигрывал с иностранной певицей. После этого юзеры стали критиковать участницу «Голоса» в усугублении сложных отношений знаменитости с женой. В беседе с корреспондентами Габриэлла да Силва опровергла связь между ней и исполнителем, и добавила, что пришла к нему домой со своим мужем Виталием Чекулаевым.

Кроме этого, бразильская звезда честно рассказала об отношениях с рэпером, отметив, что они познакомились 10 лет назад. Джиган оказался партнером избранника певицы. Также она добавила, что в скором времени планирует выпустить совместный трек с российским артистом. Как сказала да Силва, на вечеринке она обсуждала с исполнителем общие планы по поводу сотрудничества.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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