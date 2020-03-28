«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с супругом





Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV, и её муж Александр вместе уже в течении восьми лет. Артистка призналась, что познакомилась с возлюбленным в караоке-клубе, после чего они не расставались. Более того, партнёр певицы является её PR-менеджером и предлагает некоторые творческие идеи. Иногда мнения супругов не совпадают, а потому возникают разногласия., – передаёт слова исполнительницы журнал Starhit. Вместе с тем знаменитость подчеркнула, что поскольку они с мужем большую часть времени проводят вместе, у них всегда есть время для нежностей.