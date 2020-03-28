Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти матери

93-летней Инны Макаровой не стало 25 марта. В тот день у её дочери были запланированы съёмки в программе Андрея Малахова. Гости выпуска обсуждали пандемию коронавируса. У Натальи Бондарчук есть друзья в разных странах, а потому она решила поделиться информацией, имеющей отношение к данной теме. О кончине матери кинорежиссёр узнала, когда садилась в автомобиль, присланный организаторами шоу. Невзирая на новость, актриса сделала выбор в пользу участия в передаче, передает wday.ru.Как заметила Бондарчук, Малахов восхищался талантом Инны Макаровой, а поэтому добавил в программу фрагменты из фильмов, где снималась народная артистка СССР, чтобы почтить её память. Более того, в один из моментов телеведущий не сдержал эмоции и дал волю слезам.