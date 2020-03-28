Кремлевские врачи дали рекомендации по борьбе с коронавирусом





По словам Ольги Ермаковой, в помещениях необходимо быть в защитных масках и не прикасаться к лицу. Инфекционист отметила, что дома стоит тщательно помыть руки, после чего применить антисептик. Также Ольга Ермакова посоветовала россиянам промывать нос солевым аптечным раствором.Никита Ломакин который является главным внештатным кардиологом УДП, призывает пациентов, имеющих заболевания сердца, вести обычный образ жизни. Для таких людей важно не паниковать и принимать назначенные лекарственные препараты в срок. Эндокринолог УДП Дарья Ладыгина отметила, что коронавирус часто диагностируют у людей с сахарным диабетом. Врач призвала не паниковать и четко соблюдать все правила профилактики. Кроме этого, как рассказал Вадим Черемисов, больные с онкологией также находятся в группе повышенного риска из-за того, что у них снижен иммунитет.