«Член японской мафии»: Сын Наташи Королевой Архип Глушко чуть не стал жертвой злоумышленников в Токио





По словам молодого человека, некоторое время назад, во время пребывания в Токио он по привычному маршруту пошел в языковую школу. В какой-то момент наследника Наташи Королевой и Тарзана кто-то схватил, когда он проходил мимо заброшенного дома. Как отметил Архип Глушко, это был японец 30-40 лет, начавший говорить с ним на английском языке. Затем мужчина втащил сына певицы внутрь, после чего из второй открывшейся двери вышла женщина в одном нижнем белье. Молодой человек рассказал, что в тот момент сильно испугался и не мог сдвинуться с места.Незнакомец понял, что парень не убежит, в связи с чем отпустил его и начал показывать какую-то книгу. Позже выяснилось, что чуть не ставшего жертвой злоумышленников сына исполнительницы заманили в бордель. Через некоторое время Глушко-младший узнал от друзей, что неизвестный мужчина мог быть членом японской мафии.