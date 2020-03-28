Певица Жасмин после общения с Львом Лещенко решила сдать анализы на коронавирус
Известие о госпитализации Льва Лещенко шокировало большое количество знаменитостей. Многие даже не подозревали о том, что он может быть заражен коронавирусом. К примеру, певица Жасмин решила сдать анализы на вирус.
Как известно, Лев Лещенко до госпитализации контактировал с большим количеством людей. Поэтому многие обеспокоены своим состоянием здоровья. Согласно утверждению Жасмин, информация об обнаружении у исполнителя коронавируса была для неё шоком.
Также она считает, что могла заразиться от коллеги, по этой причине артистка приняла решение сдать анализы на вирус. Знаменитость ответственно относится к эпидемии и старается соблюдать карантин со всей семьёй. Однако отмечает, на данный момент о проявлении серьезных симптомов речи не идёт. «Я на самом деле встречалась с Львом Лещенко на юбилее Аллы Крутой. Это произошло 2 недели назад. Тогда он выглядел бодро и энергично. Не уверена, что он мог заразиться до торжества, это могло произойти и после», - сообщила исполнительница.
Как известно, Лев Лещенко до госпитализации контактировал с большим количеством людей. Поэтому многие обеспокоены своим состоянием здоровья. Согласно утверждению Жасмин, информация об обнаружении у исполнителя коронавируса была для неё шоком.
Также она считает, что могла заразиться от коллеги, по этой причине артистка приняла решение сдать анализы на вирус. Знаменитость ответственно относится к эпидемии и старается соблюдать карантин со всей семьёй. Однако отмечает, на данный момент о проявлении серьезных симптомов речи не идёт. «Я на самом деле встречалась с Львом Лещенко на юбилее Аллы Крутой. Это произошло 2 недели назад. Тогда он выглядел бодро и энергично. Не уверена, что он мог заразиться до торжества, это могло произойти и после», - сообщила исполнительница.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00