Певица Жасмин после общения с Львом Лещенко решила сдать анализы на коронавирус





Как известно, Лев Лещенко до госпитализации контактировал с большим количеством людей. Поэтому многие обеспокоены своим состоянием здоровья. Согласно утверждению Жасмин, информация об обнаружении у исполнителя коронавируса была для неё шоком.Также она считает, что могла заразиться от коллеги, по этой причине артистка приняла решение сдать анализы на вирус. Знаменитость ответственно относится к эпидемии и старается соблюдать карантин со всей семьёй. Однако отмечает, на данный момент о проявлении серьезных симптомов речи не идёт., - сообщила исполнительница.