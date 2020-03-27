Модель «Playboy» Мария Лиман ищет «храброго красавчика» для спасения от тоски на карантине
Модель «Playboy» Мария Лиман опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призывает какого-нибудь «храброго красавчика» победить вирус и «спасти ее» от тоски на карантине. Публикацию звезда журнала для взрослых проиллюстрировала пикантной фотографией.
26-летняя российская модель Мария Лиман, как и многие знаменитости, скучает без привычной активной жизни. Звезда «Playboy» на данный момент находится в Великобритании, однако и там сейчас карантин является необходимой мерой защиты от коронавируса. Именно поэтому Лиман проводит дни напролет дома и признается, что уже устала от подобного времяпровождения.
В своей новой публикации в Instagram звезда журналов для взрослых поделилась с фолловерами тем фактом, что закупленных ею на продолжительный период продуктов хватило всего на несколько вечеров. В связи с таким развитием событий модель решила обратиться к публике с нестандартной просьбой. Мария Лиман призвала какого-нибудь «храброго красавчика» победить вирус и спасти ее. При этом она попросила потенциального добровольца «ускориться», так как еда на исходе. Для того же, чтобы в достаточной мере мотивировать «принца», знаменитость проиллюстрировала пост пикантной фотографией.
26-летняя российская модель Мария Лиман, как и многие знаменитости, скучает без привычной активной жизни. Звезда «Playboy» на данный момент находится в Великобритании, однако и там сейчас карантин является необходимой мерой защиты от коронавируса. Именно поэтому Лиман проводит дни напролет дома и признается, что уже устала от подобного времяпровождения.
В своей новой публикации в Instagram звезда журналов для взрослых поделилась с фолловерами тем фактом, что закупленных ею на продолжительный период продуктов хватило всего на несколько вечеров. В связи с таким развитием событий модель решила обратиться к публике с нестандартной просьбой. Мария Лиман призвала какого-нибудь «храброго красавчика» победить вирус и спасти ее. При этом она попросила потенциального добровольца «ускориться», так как еда на исходе. Для того же, чтобы в достаточной мере мотивировать «принца», знаменитость проиллюстрировала пост пикантной фотографией.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00