Тайный кавалер подарил Анастасии Волочковой розу из туалетной бумаги

Балерина Анастасия Волочкова до сих пор скрывает имя своего возлюбленного. Однако это не мешает ей хвастаться подарками от избранника. Недавно он презентовал розу из туалетной бумаги. Знаменитость решила поделиться радостью с поклонниками и опубликовала фото в своём микроблоге: «Иногда белая роза, которая создана любимым, имеет особую ценность. На данный момент большинство цветочных салонов закрыты. Однако мне нравится получать цветы в подарок. Пусть любимые и вас радуют подобными сюрпризами».Стоит отметить, что такой презент может быть шуткой над людьми, которые из-за паники решили скупить всю гречку и туалетную бумагу.