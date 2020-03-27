Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ кашля

Певец 11 марта вернулся из США после гастролей, но на добровольную самоизоляцию не отправился. Согласно некоторым источникам, уже на тот момент Лев Лещенко немного покашливал. 78-летний артист все-таки посетил день рождения сестры Игоря Крутого – Аллы, где присутствовали множество звездных гостей. В результате, сейчас с подозрением на коронавирус госпитализировали композитора Игоря Николаева, который также был на празднике.Во время съемок рядом со Львом Лещенко сидели множество пожилых коллег, многим из которых уже за 70 лет. Поэтому неизвестно, как это скажется на здоровье знаменитостей, ведь в группе риска именно возрастные пациенты. Поэтесса Лариса Рубальская, которая находилась рядом с больным артистом, рассказала, что прошла тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Она приняла решение о самоизоляции и выходит на улицу только для того, чтобы выгулять собаку.