АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ кашля

В СМИ появилась информация о том, что во время съемок программы «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко уже был кашель. В какой-то момент ведущему пришлось даже остановить камеры, так как у артиста был затяжной приступ, но почему-то никто не обратил на это внимание.

Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ кашля


Певец 11 марта вернулся из США после гастролей, но на добровольную самоизоляцию не отправился. Согласно некоторым источникам, уже на тот момент Лев Лещенко немного покашливал. 78-летний артист все-таки посетил день рождения сестры Игоря Крутого – Аллы, где присутствовали множество звездных гостей. В результате, сейчас с подозрением на коронавирус госпитализировали композитора Игоря Николаева, который также был на празднике.

Во время съемок рядом со Львом Лещенко сидели множество пожилых коллег, многим из которых уже за 70 лет. Поэтому неизвестно, как это скажется на здоровье знаменитостей, ведь в группе риска именно возрастные пациенты. Поэтесса Лариса Рубальская, которая находилась рядом с больным артистом, рассказала, что прошла тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Она приняла решение о самоизоляции и выходит на улицу только для того, чтобы выгулять собаку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тайный кавалер подарил Анастасии Волочковой розу из туалетной…
Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом 2020…
Ольга Гобозова: «Не дай Бог, с нами что-то случится, и я не услышу голос…
Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ…
Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном…
Экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов» из-за ситуации с…
Священнослужители рассказали о правилах ношения нательного…
В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении…
Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва…
Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через…
«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался…
Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным…
Минздрав России обновил список рекомендаций по лечению…
В Сети появились фотографии, подтверждающие измену Эмбер Херд с Илоном…
«Боязно»: Дима Билан объяснил свое нежелание посещать…
Минздрав РФ: Коронавирус повышает риск летального исхода у матери при родах или…
«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за…
Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в…
В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley…
Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние…
Volkswagen продолжает маскировать электрический кроссовер ID.4 под…
«Смерть на белой чуме»: Эксперты нашли упоминания о коронавирусе в предсказаниях Григория…
Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего…
В России предложили разблокировать водительские права…
«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом…
Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал 3 правила защиты от…
Популярность мессенджера WhatsApp резко возросла из-за…
Просмотреть все новости