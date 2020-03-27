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Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва Лещенко

На вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого присутствовала 86-летняя мать именинницы и композитора. Кроме того, в числе приглашенных был и Лев Лещенко, у которого недавно диагностировали коронавирус.
Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва Лещенко

Представители прессы проанализировали, с кем в последнее время контактировал известный исполнитель Лев Лещенко, у которого недавно был выявлен коронавирус. Как оказалось, певец посещал одно крупное мероприятие, собравшее большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса – празднование дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы.

Кроме большого количества приглашенных певцов и артистов, среди которых были Олег Газманов, Николай Басков, Ирина Аллегрова и Александр Серов, на вечере присутствовали члены семьи Игоря Крутого. Среди них была замечена и 86-летняя мама именинницы и композитора. Пока что информации о заражении гостей нет. Только Татьяна Навка и Дмитрий Песков сообщили, что чувствуют себя хорошо и никаких симптомов заболевания не имеют.

Как утверждают медики, при пандемии коронавируса люди преклонного возраста составляют особую группу риска. Это объясняется наличием у многих из тех, кто перешагнут отметку в 65 лет, хронических заболеваний и ослабленного иммунитета. Именно поэтому смертность среди них на порядок выше, чем у представителей остальных возрастных групп.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:09

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