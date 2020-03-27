Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва Лещенко

Представители прессы проанализировали, с кем в последнее время контактировал известный исполнитель Лев Лещенко, у которого недавно был выявлен коронавирус. Как оказалось, певец посещал одно крупное мероприятие, собравшее большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса – празднование дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы.Кроме большого количества приглашенных певцов и артистов, среди которых были Олег Газманов, Николай Басков, Ирина Аллегрова и Александр Серов, на вечере присутствовали члены семьи Игоря Крутого. Среди них была замечена и 86-летняя мама именинницы и композитора. Пока что информации о заражении гостей нет. Только Татьяна Навка и Дмитрий Песков сообщили, что чувствуют себя хорошо и никаких симптомов заболевания не имеют.Как утверждают медики, при пандемии коронавируса люди преклонного возраста составляют особую группу риска. Это объясняется наличием у многих из тех, кто перешагнут отметку в 65 лет, хронических заболеваний и ослабленного иммунитета. Именно поэтому смертность среди них на порядок выше, чем у представителей остальных возрастных групп.