Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта
Максим Галкин на своей странице в Instagram показал, чем звёздная семья занимается во время самоизоляции. Так, певица Алла Пугачева и её сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта.
Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не стала скучать во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь. У них имеются отличные условия для комфортной жизни, которые включают наличие собственного кинозала и небольшого театра. Так как Гарри и Лиза Галкины тоже вынуждены сидеть дома, их приходится развлекать всевозможными конкурсами, играми, домашними спектаклями. Максим Галкин в своём микроблоге опубликовал видео, на котором видно, как Алла Пугачева и Гарри исполняют незамысловатые строки собственного сочинения: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия!»
Исполнительница облачилась в домашнюю одежду и надела на голову шляпу. Образ она дополнила белыми носками и тапочками с цветком. Во время исполнения композиции певице аккомпанировал её сын, который играл на укулеле, она же, в свою очередь, выбрала бубен. В подписи к видео Максим Галкин назвал дуэт антипандемическим, который способен «ударить децибелами по бациллам». Поклонники принялись хвалить оптимистичный настрой исполнителей. «Актуальная песня», «Просто супер! Вот как необходимо поддерживать детей», «Надеюсь после этого клипа пандемия исчезнет из нашей жизни», - прокомментировали подписчики Максима Галкина.
Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не стала скучать во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь. У них имеются отличные условия для комфортной жизни, которые включают наличие собственного кинозала и небольшого театра. Так как Гарри и Лиза Галкины тоже вынуждены сидеть дома, их приходится развлекать всевозможными конкурсами, играми, домашними спектаклями. Максим Галкин в своём микроблоге опубликовал видео, на котором видно, как Алла Пугачева и Гарри исполняют незамысловатые строки собственного сочинения: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия!»
Исполнительница облачилась в домашнюю одежду и надела на голову шляпу. Образ она дополнила белыми носками и тапочками с цветком. Во время исполнения композиции певице аккомпанировал её сын, который играл на укулеле, она же, в свою очередь, выбрала бубен. В подписи к видео Максим Галкин назвал дуэт антипандемическим, который способен «ударить децибелами по бациллам». Поклонники принялись хвалить оптимистичный настрой исполнителей. «Актуальная песня», «Просто супер! Вот как необходимо поддерживать детей», «Надеюсь после этого клипа пандемия исчезнет из нашей жизни», - прокомментировали подписчики Максима Галкина.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:17