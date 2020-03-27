Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не стала скучать во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь. У них имеются отличные условия для комфортной жизни, которые включают наличие собственного кинозала и небольшого театра. Так как Гарри и Лиза Галкины тоже вынуждены сидеть дома, их приходится развлекать всевозможными конкурсами, играми, домашними спектаклями. Максим Галкин в своём микроблоге опубликовал видео, на котором видно, как Алла Пугачева и Гарри исполняют незамысловатые строки собственного сочинения: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия!»Исполнительница облачилась в домашнюю одежду и надела на голову шляпу. Образ она дополнила белыми носками и тапочками с цветком. Во время исполнения композиции певице аккомпанировал её сын, который играл на укулеле, она же, в свою очередь, выбрала бубен. В подписи к видео Максим Галкин назвал дуэт антипандемическим, который способен «ударить децибелами по бациллам». Поклонники принялись хвалить оптимистичный настрой исполнителей., - прокомментировали подписчики Максима Галкина.