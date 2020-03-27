АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта

Максим Галкин на своей странице в Instagram показал, чем звёздная семья занимается во время самоизоляции. Так, певица Алла Пугачева и её сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта.
Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего концерта

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не стала скучать во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь. У них имеются отличные условия для комфортной жизни, которые включают наличие собственного кинозала и небольшого театра. Так как Гарри и Лиза Галкины тоже вынуждены сидеть дома, их приходится развлекать всевозможными конкурсами, играми, домашними спектаклями. Максим Галкин в своём микроблоге опубликовал видео, на котором видно, как Алла Пугачева и Гарри исполняют незамысловатые строки собственного сочинения: «Мама мия, уходи от нас подальше, пандемия!»

Исполнительница облачилась в домашнюю одежду и надела на голову шляпу. Образ она дополнила белыми носками и тапочками с цветком. Во время исполнения композиции певице аккомпанировал её сын, который играл на укулеле, она же, в свою очередь, выбрала бубен. В подписи к видео Максим Галкин назвал дуэт антипандемическим, который способен «ударить децибелами по бациллам». Поклонники принялись хвалить оптимистичный настрой исполнителей. «Актуальная песня», «Просто супер! Вот как необходимо поддерживать детей», «Надеюсь после этого клипа пандемия исчезнет из нашей жизни», - прокомментировали подписчики Максима Галкина.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за…
Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в…
В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley…
Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние…
Volkswagen продолжает маскировать электрический кроссовер ID.4 под…
«Смерть на белой чуме»: Эксперты нашли упоминания о коронавирусе в предсказаниях Григория…
Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего…
В России предложили разблокировать водительские права…
«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом…
Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал 3 правила защиты от…
Популярность мессенджера WhatsApp резко возросла из-за…
Вернувшихся из Таиланда россиян отправили на карантин в детский…
Житель Бельгии заразил домашнюю кошку…
Ольга Бузова впервые высказалась о ссоре с сестрой: "Это было просто женское…
Татьяне Навке поклонники посоветовали пройти обследование после общения с Львом…
Свадьба в 15 лет, насилие и побег из Ливана: Алья Адхам рассказала о своем…
ЕГЭ 2020 в России перенесут на июнь из-за…
34-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала самой популярной российской звездой в…
Колонна российских военных медиков отправилась в Бергамо для помощи в итальянских…
«Такое невозможно скрывать»: Елена Малышева высказалась о количестве зараженных COVID-19 в…
«Ванна с лепестками роз»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова раскрыли подробности отдыха в…
Кинологи дали рекомендации россиянам по выгулу собак во время…
«Так не поступают»: Певица Maruv раскритиковала позицию властей Украины из-за невозможности вернуться…
Ученые: Передать коронавирус людям могли…
Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму…
Актриса Наталья Белохвостикова : "Причина большой беды России в отказе снимать пожилых…
Назван ТОП-10 самых экологичных автомобилей российского…
Просмотреть все новости