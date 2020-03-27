"Ты всегда сражался за меня": Андрей Разин поздравил Александра Добрынина с 63-летием

Андрей Разин опубликовал архивный снимок с Александром Добрыниным. В комментарии продюсер сообщил, что один из лучших участников проекта "Дискотека "Союз" и бывший солист группы "Весёлые ребята" отмечает сегодня день рождения. Знаменитость отметил, что дружит с именинником более 35 лет и он всегда хорошо относился к своим коллегам. Андрей Разин пожелал Александру Добрынину крепкого здоровья и написал: "Ты - лучший из лучших". Также продюсер поздравил с днем рождения еще двух участников "Дискотеки "Союз" Сергея Дубровина и Егора Кривова и пожелал им личного счастья.В конце своего поста знаменитость решил пошутить и написал: "Всегда ваш, генеральный продюсер всея Руси, Андрей Разин". Подписчики присоединились к поздравлениям продюсера "Ласкового мая" и пожелали именинникам всегда оставаться здоровыми и позитивными.