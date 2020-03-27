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Ида Галич ответила Ольге Бузовой после конфликта: "Оля не снималась у меня во влоге"

Несколько дней назад Ольга Бузова во время интервью рассказала о конфликте с блогером и журналисткой Идой Галич со своей стороны. Прежде телеведущая высказала нелестно о коллеге, но теперь назвала все происходящее глупостью.
Ида Галич ответила Ольге Бузовой после конфликта: "Оля не снималась у меня во влоге"

Ида Галич в прошлом году рассказала о своей обиде на Ольгу Бузову. Журналистка отметила, что тогда она только начинала вести свой влог, хотела задать знаменитости несколько вопросов, но в итоге услышала ответ, что у последней нет голоса. В тот же момент, отметила Галич, Ольга Бузова развернулась и стала общаться с журналистами из СМИ. Тогда коллега певицы сильно обиделась, а в интервью сказала, что Бузова могла тогда попросту сказать, что не будет сниматься у "бомжацкой" команды.

В своем интервью на YouTube-канале "Алена, блин" Ольга Бузова рассказала о своем видении давнего конфликта. Певица тогда действительно вела мероприятие, а потому не могло так быть, чтобы она оказалась без голоса. Также исполнительница добавила, что попросту не помнит подобного, и с Идой Галич они общаются давно и хорошо. Позже знаменитость все же вспомнила хронологию событий и сказала, что просто коллеги недопоняли друг друга, ведь певица показала, чтобы ее припудрили, а не то, что нет голоса. В заключение Бузова добавила, что просто бессмысленно "доказывать свинье, что она - свинья".

Ида Галич поспешила прокомментировать ответ Ольги Бузовой. В разговоре с журналистами блогер рассказала, что они хорошо общаются, артистка не снималась в ее влоге, а произошедшее и вовсе назвала "глупостью". Также теледива попросила своих поклонников не хейтить Бузову или ее фолловеров, просто отпустив ситуацию.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:57

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