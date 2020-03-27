Ксения Бородина ответила на критику за большое количество антисептиков в доме: "Вы бы лучше так за гречку переживали"

«Ребят, вы так сильно за антисептики запереживали, что я себя каким-то злом почувствовала. Вы бы лучше так за гречку переживали с туалетной бумагой, которую вы скупили, а не за 30 антисептиков, которые у меня дома лежат. У меня семья большая и персонала много. И родители есть, и бабушки. Уж точно не ваше дело, сколько антисептиков я закупила», - написала телеведущая.

Телеведущая Ксения Бородина в своем микроблоге рассказала, что смогла найти антисептики и на самом деле их дефицита нет, просто нужно поискать. В доказательство знаменитость продемонстрировала коробочку, где у нее хранится запас необходимых антисептических средств. Ожидаемо, звезда проекта "Дом-2" сразу попала под волну критики, а некоторые хейтеры язвительно написали, что она будто собралась делать ванную из санитайзеров.Критика Ксении Бородиной не понравилась, и она опубликовала еще один пост, где обратилась в своим хетерам.В заключение Бородина посоветовала получше искать антисептики, ведь на самом деле их полно, просто некоторые даже не пытались прилагать усилия.